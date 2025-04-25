У Криму БПЛА влучив у будинок заступника голови Чечні Саідова: фото і відео

У п’ятницю, 25 квітня, в окупованому Криму зафіксований приліт в будинок заступника голови Чечні рамзана кадирова – йдеться про мурада саідова. Про це повідомляє військово-партизанський рух "АТЕШ" в Telegram, передає УНН.

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Дім заступника голови російської окупаційної адміністрації Чечні мурада саідова розташований в Саках: туди влучив безпілотний літальний апарат.

Внаслідок падіння БПЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд.

Це гарне нагадування для окупантів та їхніх спільників, що їм час тікати з українського Криму – йдеться в повідомленні «АТЕШ».

Агенти руху додали, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільним цілям - в даному випадку це ще один приклад некомпетентної роботи російського ППО.

Фото будинку після удару БПЛА було опубліковано в Telegram – спільноті "Ліга вільних націй".

Так само було опубліковане відео наслідків прильоту.

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