В Крыму БПЛА попал в дом заместителя главы Чечни Саидова: фото и видео
Киев • УНН
В оккупированном Крыму дрон попал в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова в Саках, повреждены дом и авто. Движение "АТЕШ" намекает на некомпетентность ПВО рф.
В пятницу, 25 апреля, в оккупированном Крыму зафиксирован прилет в дом заместителя председателя Чечни рамзана кадырова – речь идет о мураде саидове. Об этом сообщает военно-партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.
Детали
Дом заместителя председателя российской оккупационной администрации Чечни мурада саидова расположен в Саках: туда попал беспилотный летательный аппарат.
В результате падения БПЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.
Это хорошее напоминание для оккупантов и их сообщников, что им пора бежать из украинского Крыма
Агенты движения добавили, что Силы обороны Украины не наносят ударов по гражданским целям - в данном случае это еще один пример некомпетентной работы российского ПВО.
Фото дома после удара БПЛА было опубликовано в Telegram – сообществе "Лига свободных наций".
Также было опубликовано видео последствий прилета.
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