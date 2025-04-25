В Крыму БПЛА попал в дом заместителя главы Чечни Саидова: фото и видео

В пятницу, 25 апреля, в оккупированном Крыму зафиксирован прилет в дом заместителя председателя Чечни рамзана кадырова – речь идет о мураде саидове. Об этом сообщает военно-партизанское движение "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.

Детали

Дом заместителя председателя российской оккупационной администрации Чечни мурада саидова расположен в Саках: туда попал беспилотный летательный аппарат.

В результате падения БПЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.

Это хорошее напоминание для оккупантов и их сообщников, что им пора бежать из украинского Крыма – говорится в сообщении «АТЕШ».

Агенты движения добавили, что Силы обороны Украины не наносят ударов по гражданским целям - в данном случае это еще один пример некомпетентной работы российского ПВО.

Фото дома после удара БПЛА было опубликовано в Telegram – сообществе "Лига свободных наций".

Также было опубликовано видео последствий прилета.

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