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Подрыв генерала Москалика в России: Следком признал гибель военного

Киев • УНН

 • 192 просмотра

российский следком подтвердил гибель генерала Ярослава Москалыка. В его автомобиле сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Подрыв генерала Москалика в России: Следком признал гибель военного

Следственный комитет российской федерации подтвердил факт гибели в пятницу, 25 апреля, генерала российской армии, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вс рф ярослава москалика. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Представительница российского следкома светлана петренко отметила, что по факту гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 уголовного кодекса рф (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

Как уточнила петренко, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами.

Контекст

В пятницу, 25 апреля, под москвой в балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослава москалика. Внутрь его машины Volkswagen Golf было установлено взрывное устройство, которое сработало дистанционно.

Сразу после взрыва тело москалика отбросило на несколько метров.

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