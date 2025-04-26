У рф заявили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала москалика: йдеться нібито про агента спецслужб України
Київ • УНН
У рф заявили про затримання Гната Кузіна, якого звинувачують у підриві генерала Москалика. Окупанти стверджують, що він нібито агент українських спецслужб.
У фсб рф заявили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала Генштабу мо рф ярослава москалика. Окупанти наполягають, що йдеться про нібито агента спецслужб України Гната Кузіна, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Як пише Telegram-канал 112, Гната Кузіна, якого звинувачують у підриві генерала Москалика в Балашихі, нібито затримали в Туреччині і доставили до москви.
У рф зазначають, що вихідець з українських Сум довгий час жив у Карачаєво-Черкесії.
Крім того, Telegram-какал повідомляє, що порушено кримінальну справу за статтями "Теракт" та "Незаконний обіг вибухових речовин".
Нагадаємо
25 квітня, о 10:40 ранку, коли Ярослав Москалик проходив повз авто, міну активували дистанційно. Генерал загинув на місці.
У рф заговорили про нібито "український слід" у справі про ліквідацію російського генерала москалика25.04.25, 19:52 • 3524 перегляди