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У рф заявили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала москалика: йдеться нібито про агента спецслужб України

Київ • УНН

 • 2248 перегляди

У рф заявили про затримання Гната Кузіна, якого звинувачують у підриві генерала Москалика. Окупанти стверджують, що він нібито агент українських спецслужб.

У рф заявили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала москалика: йдеться нібито про агента спецслужб України

У фсб рф заявили про затримання підозрюваного у вбивстві генерала Генштабу мо рф ярослава москалика. Окупанти наполягають, що йдеться про нібито агента спецслужб України Гната Кузіна, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як пише Telegram-канал 112, Гната Кузіна, якого звинувачують у підриві генерала Москалика в Балашихі, нібито затримали в Туреччині і доставили до москви.

У рф зазначають, що вихідець з українських Сум довгий час жив у Карачаєво-Черкесії.

Крім того, Telegram-какал повідомляє, що порушено кримінальну справу за статтями "Теракт" та "Незаконний обіг вибухових речовин".

Нагадаємо

25 квітня, о 10:40 ранку, коли Ярослав Москалик проходив повз авто, міну активували дистанційно. Генерал загинув на місці.

У рф заговорили про нібито "український слід" у справі про ліквідацію російського генерала москалика25.04.25, 19:52 • 3524 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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