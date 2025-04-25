Речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що є підстави вважати, що до ліквідації російського генерала ярослава москалика причетні нібито українські спецсслужби. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Є підстави вважати, що до вбивства генерал-лейтенанта москалика причетні українські спецслужби - заявила захарова.

Вона додала, що я разі підтвердження версії про український слід буде підтверджено нібито "варварську сутність" Києва.

Якщо розслідування знову підтвердить українські сліди у вбивстві москалика, то це демонструє варварську сутність Києва - додала речниця мзс держави-агресора.

Нагадаємо

Раніше росзМІ повідомляли, що під москвою в балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф ярослава москалика. Вибуховий пристрій всередині машини було приведено в дію дистанційно.

Слідчий комітет російської федерації підтвердив факт загибелі генерала російської армії ярослава москалика. За його даними, вибух стався внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, який був начинений уражаючими елементами.