Представитель министерства иностранных дел россии мария захарова заявила, что есть основания полагать, что к ликвидации российского генерала ярослава москалика причастны якобы украинские спецслужбы. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта москалика причастны украинские спецслужбы - заявила Захарова.

Она добавила, что в случае подтверждения версии об украинском следе будет подтверждена якобы "варварская сущность" Киева.

Если расследование снова подтвердит украинские следы в убийстве москалика, то это демонстрирует варварскую сущность Киева - добавила пресс-секретарь МИД государства-агрессора.

Напомним

Ранее росСМИ сообщали, что под москвой в Балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослава москалика. Взрывное устройство внутри машины было приведено в действие дистанционно.

Следственный комитет российской федерации подтвердил факт гибели генерала российской армии ярослава москалика. По его данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами.