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Зеленский может не поехать на похороны Папы Римского: кто представит Украину
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заговорили о якобы "украинском следе" в деле о ликвидации российского генерала москалика

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Представитель МИД россии заявила о подозрении относительно причастности Украины к убийству генерала москалика. Российские СМИ сообщали о подрыве москалика в Подмосковье.

В рф заговорили о якобы "украинском следе" в деле о ликвидации российского генерала москалика

Представитель министерства иностранных дел россии мария захарова заявила, что есть основания полагать, что к ликвидации российского генерала ярослава москалика причастны якобы украинские спецслужбы. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта москалика причастны украинские спецслужбы 

- заявила Захарова.

Она добавила, что в случае подтверждения версии об украинском следе будет подтверждена якобы "варварская сущность" Киева.

Если расследование снова подтвердит украинские следы в убийстве москалика, то это демонстрирует варварскую сущность Киева 

- добавила пресс-секретарь МИД государства-агрессора.

Напомним

Ранее росСМИ сообщали, что под москвой в Балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослава москалика. Взрывное устройство внутри машины было приведено в действие дистанционно.

Следственный комитет российской федерации подтвердил факт гибели генерала российской армии ярослава москалика. По его данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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