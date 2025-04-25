В рф заговорили о якобы "украинском следе" в деле о ликвидации российского генерала москалика
Киев • УНН
Представитель МИД россии заявила о подозрении относительно причастности Украины к убийству генерала москалика. Российские СМИ сообщали о подрыве москалика в Подмосковье.
Представитель министерства иностранных дел россии мария захарова заявила, что есть основания полагать, что к ликвидации российского генерала ярослава москалика причастны якобы украинские спецслужбы. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Есть основания полагать, что к убийству генерал-лейтенанта москалика причастны украинские спецслужбы
Она добавила, что в случае подтверждения версии об украинском следе будет подтверждена якобы "варварская сущность" Киева.
Если расследование снова подтвердит украинские следы в убийстве москалика, то это демонстрирует варварскую сущность Киева
Напомним
Ранее росСМИ сообщали, что под москвой в Балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослава москалика. Взрывное устройство внутри машины было приведено в действие дистанционно.
Следственный комитет российской федерации подтвердил факт гибели генерала российской армии ярослава москалика. По его данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами.