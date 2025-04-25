У підмосков'ї підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф

Під москвою в балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф ярослава москалика . Вибуховий пристрій всередині машини було приведено в дію дистанційно. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил рф ярослав москалик був ціллю вибуху автомобіля в Балашисі. Попередньо, він помер - йдеться у повідомленні.

Встановлений всередині машини вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Зазначається, що загиблий заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС рф москалик проходив повз вибухнувший Volkswagen Golf у момент вибуху. Одразу після цього його тіло відкинуло на кілька метрів.

Попередньо, начинений вибухівкою автомобіль могли спеціально підганяти до будинку, де мешкав військовий. За інформацією ЗМІ, саморобний вибуховий пристрій був начинений вражаючими елементами діаметром близько 6 мм.

Автомобіль йому не належав.

Нагадаємо

У грудні 2024 року у москві стався вибух, внаслідок якого загинули генерал-лейтенант ЗС рф та його помічник. За попередньою версією, вибуховий пристрій було прикріплено до керма самокату біля під'їзду.