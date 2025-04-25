В подмосковье подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф
Киев • УНН
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф ярослав москалик стал целью взрыва автомобиля в Балашихе. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.
Под Москвой в Балашихе подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф Ярослава Москалика. Взрывное устройство внутри машины было приведено в действие дистанционно. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил рф Ярослав Москалик был целью взрыва автомобиля в Балашихе. Предварительно, он умер
Установленное внутри машины взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.
Отмечается, что погибший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС рф Москалик проходил мимо взорвавшегося Volkswagen Golf в момент взрыва. Сразу после этого его тело отбросило на несколько метров.
Предварительно, начиненный взрывчаткой автомобиль могли специально подгонять к дому, где жил военный. По информации СМИ, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами диаметром около 6 мм.
Автомобиль ему не принадлежал.
Напомним
В декабре 2024 года в москве произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант ВС рф и его помощник. По предварительной версии, взрывное устройство было прикреплено к рулю самоката возле подъезда.