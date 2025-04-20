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Зеленский о "пасхальном перемирии": наблюдается увеличение количества российских обстрелов

Киев • УНН

 • 342 просмотра

С 10 утра 20 апреля россия увеличила количество обстрелов и применение дронов, несмотря на заявление путина о "пасхальном перемирии". Украина фиксирует все нарушения и предоставляет информацию партнерам.

Зеленский о "пасхальном перемирии": наблюдается увеличение количества российских обстрелов

В воскресенье, 20 апреля, с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов Украины, несмотря на заявления российского диктатора владимира путина о "пасхальном перемирии". Украина фиксирует каждое нарушение рф и готова предоставить партнерам соответствующую информацию. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Новый доклад Главнокомандующего Сырского по фронту по состоянию на 12:00 Пасхи. Несмотря на то, что Украина заявила о зеркальном характере своих действий в ответ россии, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе – только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии. Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. На этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения

- написал Зеленский.

Глава государства сообщил, что за время с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий.

Мы фиксируем каждое нарушение россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них в россии нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог

- заявил Президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, нужно транслировать не службы из москвы, а давить на москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его по меньшей мере на 30 дней после Пасхи.

"Благодарим всех СМИ, подкастеров, блогеров, каждого и каждую, кто распространяет правду о том, что происходит. Стоит транслировать не службы из москвы, а давить на москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его по меньшей мере на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", - подчеркнул Глава государства.

Дополнение

19 апреля российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно начинает действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

Однако впоследствии в Украине звучала воздушная тревога из-за российских шахедов.

Затем около 21:50, в частности в Киеве и области, снова была воздушная тревога.

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина 19.04.25, 16:56 • 27781 просмотр

Президент Украины Владимир Зеленский утром 20 апреля после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского сообщил об активных боевых действиях на фронте, несмотря на попытки россии создать впечатление прекращения огня.

Зеленский в пасхальном обращении назвал россию одной из крупнейших угроз для верующих20.04.25, 02:56 • 7374 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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