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На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
14:07 • 4892 перегляди

На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

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Конгресмен-республіканець назвав "великоднє перемир’я" путіна фальшивим

Київ • УНН

 • 1700 перегляди

Конгресмен США Джо Вілсон назвав "великоднє перемир’я" путіна фальшивим, вказавши на бомбардування об'єктів та заявивши, що історія запам'ятає його слабким. Україна та ISW підтвердили продовження обстрілів і операцій рф, а також інсценування провокації в Донецьку.

Конгресмен-республіканець назвав "великоднє перемир’я" путіна фальшивим

Конгресмен від Республіканської партії США Джо Вілсон заявив, що "великоднє перемир’я" про яке оголосив російський диктатор володимир путін – фальшиве, а історія запам'ятає путіна як слабку і жалюгідну людину, передає УНН.

Військовий злочинець путін нагадує нам про свою повну і абсолютну зіпсованість і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве великоднє припинення вогню, продовжуючи вторгнення, яке він почав і може закінчити сьогодні

- написав Вілсон в Х.

Також він наголосив, що історія запам'ятає путіна як слабку і жалюгідну людину.

"Вдячний за підтримку України", - додав Вілсон.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у неділю, 20 квітня, з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів України попри заяви російського диктатора володимира путіна про "великоднє перемир’я". Україна фіксує кожне порушення рф й готова надати партнерам відповідну інформацію.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що так зване "великоднє перемир’я", про яке оголосив російський диктатор володимир путін, навряд чи триватиме, враховуючи те, що росіяни у перші ж години вели наступальні операції й обстріли вздовж лінії фронту.

росія інсценувала провокацію в Донецьку для того, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного путіним так званого "великоднього перемир’я".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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