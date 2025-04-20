Конгресмен-республіканець назвав "великоднє перемир’я" путіна фальшивим

Конгресмен від Республіканської партії США Джо Вілсон заявив, що "великоднє перемир’я" про яке оголосив російський диктатор володимир путін – фальшиве, а історія запам'ятає путіна як слабку і жалюгідну людину, передає УНН.

Військовий злочинець путін нагадує нам про свою повну і абсолютну зіпсованість і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве великоднє припинення вогню, продовжуючи вторгнення, яке він почав і може закінчити сьогодні - написав Вілсон в Х.

Також він наголосив, що історія запам'ятає путіна як слабку і жалюгідну людину.

"Вдячний за підтримку України", - додав Вілсон.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у неділю, 20 квітня, з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів України попри заяви російського диктатора володимира путіна про "великоднє перемир’я". Україна фіксує кожне порушення рф й готова надати партнерам відповідну інформацію.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що так зване "великоднє перемир’я", про яке оголосив російський диктатор володимир путін, навряд чи триватиме, враховуючи те, що росіяни у перші ж години вели наступальні операції й обстріли вздовж лінії фронту.

росія інсценувала провокацію в Донецьку для того, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного путіним так званого "великоднього перемир’я".