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рф інсценувала провокацію в Донецьку для звинувачень Києва у порушенні "великоднього перемир’я" - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 60 перегляди

росія інсценувала провокацію в Донецьку з метою звинуватити Україну в порушенні "великоднього перемир’я". Насправді ж кремль сам не дотримується його, здійснивши сотні обстрілів та десятки штурмів за перші години.

рф інсценувала провокацію в Донецьку для звинувачень Києва у порушенні "великоднього перемир’я" - ЦПД РНБО

росія інсценувала провокацію в Донецьку для того, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного путіним так званого "великоднього перемир’я". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, передає УНН.

росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я". Насправді ж самі росіяни не дотримуються свого так званого перемир'я, продовжуючи штурми та обстріли

- йдеться в повідомленні.

За словами Президента України Володимира Зеленського, за перші шість годин після оголошення росією "великоднього перемир'я" відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Крім того, повідомляється, що на різних відтинках фронту сталося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій російських підрозділів.

Мета таких вкидів - звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити путіну образ нібито миротворця. Україна ж у відповідних умовах діє та діятиме лише дзеркально, зазначив Президент України

- інформує ЦПД РНБО.

Держприкордонслужба про заяви путіна щодо "перемир’я": фарс, адже вони його не дотримуються20.04.25, 14:32 • 1202 перегляди

Контекст

Російське пропагандиське інформаційне агентство ТАСС заявляло, що у період "перемир'я" ЗСУ нібито вдарили по Донецьку.

Насправді росія сама порушує своє оголошення про "великоднє перемир’я".

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у неділю, 20 квітня, з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів України попри заяви російського диктатора володимира путіна про "великоднє перемир’я". Україна фіксує кожне порушення рф й готова надати партнерам відповідну інформацію.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що так зване "великоднє перемир’я", про яке оголосив російський диктатор володимир путін, навряд чи триватиме, враховуючи те, що росіяни у перші ж години вели наступальні операції й обстріли вздовж лінії фронту.

Анна Мурашко

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