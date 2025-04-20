Держприкордонслужба про заяви путіна щодо "перемир’я": фарс, адже вони його не дотримуються

Заяви російського диктатора володимира путіна про так зване "великоднє перемир’я" – це фарс, адже росіяни його не дотримуються. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Попри те, що росія зазначила, що вони вводять режим припинення вогню, вони продовжують ті дії щодо обстрілу позицій українських захисників в межах Сумської області, Харківщини, по лінії фронту, зокрема й на Донеччині. Це те, що фіксують наші військовослужбовці, які перебувають там. Є окремі випадки на окремих напрямках застосування артилерії, десь застосовують дрони, зокрема й скиди з дронів є - розповів Демченко.

За його словами, окремо по Сумській ділянці був стрілецький обстріл позицій, які утримують українські прикордонники.

"Тому ті заяви про, які зазначала рф, путін – це фарс, адже самі вони не дотримуються того про, що заявляють. Це скоріш за все більше для інформаційної картинки про те, що вони хочуть якогось перемир’я, однак – це не так й наші воїни звісно будуть реагувати на всі ці дії противника", - наголосив Демченко.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що у неділю, 20 квітня, з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів України попри заяви російського диктатора володимира путіна про "великоднє перемир’я". Україна фіксує кожне порушення рф й готова надати партнерам відповідну інформацію.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що так зване "великоднє перемир’я", про яке оголосив російський диктатор володимир путін, навряд чи триватиме, враховуючи те, що росіяни у перші ж години вели наступальні операції й обстріли вздовж лінії фронту.

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин