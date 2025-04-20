Госпогранслужба о заявлениях путина относительно "перемирия": фарс, ведь они его не соблюдают

Заявления российского диктатора владимира путина о так называемом "пасхальном перемирии" – это фарс, ведь россияне его не придерживаются. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Несмотря на то, что россия отметила, что они вводят режим прекращения огня, они продолжают те действия по обстрелу позиций украинских защитников в пределах Сумской области, Харьковщины, по линии фронта, в том числе и на Донетчине. Это то, что фиксируют наши военнослужащие, которые находятся там. Есть отдельные случаи на отдельных направлениях применения артиллерии, где-то применяют дроны, в том числе и сбросы с дронов есть - рассказал Демченко.

По его словам, отдельно по Сумскому участку был стрелковый обстрел позиций, которые удерживают украинские пограничники.

"Поэтому те заявления о, которые отмечала рф, путин – это фарс, ведь сами они не придерживаются того о, что заявляют. Это скорее всего больше для информационной картинки о том, что они хотят какого-то перемирия, однако – это не так и наши воины конечно будут реагировать на все эти действия противника", - подчеркнул Демченко.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в воскресенье, 20 апреля, с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов Украины несмотря на заявления российского диктатора владимира путина о "пасхальном перемирии". Украина фиксирует каждое нарушение рф и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что так называемое "пасхальное перемирие", о котором объявил российский диктатор владимир путин, вряд ли продлится, учитывая то, что россияне в первые же часы вели наступательные операции и обстрелы вдоль линии фронта.

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов