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РФ инсценировала провокацию в Донецке для обвинений Киева в нарушении "пасхального перемирия" - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Россия инсценировала провокацию в Донецке с целью обвинить Украину в нарушении "пасхального перемирия". На самом же деле Кремль сам не соблюдает его, совершив сотни обстрелов и десятки штурмов за первые часы.

РФ инсценировала провокацию в Донецке для обвинений Киева в нарушении "пасхального перемирия" - ЦПД СНБО

россия инсценировала провокацию в Донецке для того, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного путиным так называемого "пасхального перемирия". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает УНН.

россияне инсценировали провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "пасхального перемирия". На самом же деле сами россияне не придерживаются своего так называемого перемирия, продолжая штурмы и обстрелы

- говорится в сообщении.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, за первые шесть часов после объявления россией "пасхального перемирия" произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

Кроме того, сообщается, что на разных участках фронта произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий российских подразделений.

Цель таких вбросов - обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать путину образ якобы миротворца. Украина же в соответствующих условиях действует и будет действовать только зеркально, отметил Президент Украины

- информирует ЦПД СНБО.

Госпогранслужба о заявлениях путина относительно "перемирия": фарс, ведь они его не соблюдают20.04.25, 14:32 • 1202 просмотра

Контекст

Российское пропагандистское информационное агентство ТАСС заявляло, что в период "перемирия" ВСУ якобы ударили по Донецку.

На самом деле россия сама нарушает свое объявление о "пасхальном перемирии".

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в воскресенье, 20 апреля, с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов Украины несмотря на заявления российского диктатора владимира путина о "пасхальном перемирии". Украина фиксирует каждое нарушение рф и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что так называемое "пасхальное перемирие", о котором объявил российский диктатор владимир путин, вряд ли продлится, учитывая то, что россияне в первые же часы вели наступательные операции и обстрелы вдоль линии фронта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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