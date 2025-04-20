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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
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Действия РФ после полуночи покажут, действительно ли Москва стремится к миру - Сибига

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Глава МИД Сибига заявил, что действия РФ после полуночи покажут отношение Москвы к миру, так как РФ игнорирует призыв Украины продлить перемирие. Ответа на предложение о 30-дневном прекращении огня из Москвы до сих пор нет.

Действия РФ после полуночи покажут, действительно ли Москва стремится к миру - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что рф игнорирует призыв Украины о продлении "перемирия", которое вчера объявил путин. Поэтому дальнейшие действия россии после полуночи покажут, каково настоящее отношение москвы к предложению мира. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Действия россии после полуночи, завтра и в течение недели покажут истинное отношение россии к мирным усилиям США и предложению 30-дневного полного прекращения огня. Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления путина были просто манипуляциями

- говорится в сообщении.

Сибига также отметил, что Украина до сих пор так и не услышала ответ москвы на предложение продлить режим прекращения огня до 30 дней.

Главный вопрос заключается в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если россия взаимно к этому готова. Но ответа из москвы мы так до сих пор и не услышали

- написал глава МИД.

Также он отметил, что несмотря на снижение боевой активности на фронте, россияне все равно продолжают атаковать украинские позиции. Поэтому Украина реагирует должным образом.

Несмотря на некоторое снижение боевой активности вчера и сегодня, российские войска продолжают атаковать украинские позиции. Украина реагирует должным образом и ответственно, и мы отвечаем взаимностью как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется

- резюмировал Сибига.

Напомним

19 апреля российский диктатор владимир путин объявил о якобы "пасхальном перемирии", которое предусматривает остановку боевых действий на фронте. По его словам, оно должно было действовать с 18 часов субботы до 24 часов воскресенья.

Президент Украины заявил, что украина будет действовать зеркально в отношении полной тишины, если россия будет ее придерживаться, и предложил продлить ее после 20 апреля. Из-за продолжения атак Киев не доверяет москве, подчеркивая, что для мира нужно 30 дней, а не 30 часов.

20 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор не давал команды продлевать объявленное "пасхальное перемирие". Оно завершится, как и планировалось, в ночь на 21 апреля.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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