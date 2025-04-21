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Как враг использовал "пасхальное перемирие" для дальнейших наступательных действий: детали от ВСУ

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Россияне использовали "пасхальное перемирие" для расчистки прохода через реку Чёрный Жеребец, чтобы возобновить наступление. Они убирали ранее подбитый комплекс, который заблокировал проезд их бронетехнике.

Как враг использовал "пасхальное перемирие" для дальнейших наступательных действий: детали от ВСУ

россияне использовали так называемое "пасхальное перемирие" для обустройства прохода через водные преграды с целью дальнейшего наступления на позиции Сил обороны Украины. Об этом сообщает в Telegram 66 отдельная механизированная бригада имени Мстислава Храброго, передает УНН.

Детали

Оккупанты пытаются расчистить дорогу от ранее подбитой инженерной техники комплекса развертывания временных дорог на базе КАМАЗа. Этот комплекс был поражен FPV дронами еще 9 апреля при попытке наведения переправы через реку Черный Жеребец на Донбассе.

Тогда комплекс перекрыл оккупантам проезд через реку, чем сделал невозможным их дальнейший штурм с помощью бронетехники. Вчера, 20 апреля, россияне пытались снова расчистить переправу от остатков уничтоженной техники. Для этого они задействовали более 10 человек и специализированную машину.

Дополнение

Комплекс развертывания временных дорог был принят на вооружение инженерных войск вооруженных сил россии в 2018 году. Он состоит из двух комплектов, размещаемых на шасси грузового автомобиля КамАЗ-63501. Во время развертывания каждый комплект укладывает, а затем собирает обратно 50 метров дорожного полотна для дальнейшей транспортировки.

Весь комплекс способен создать 100 м временной дороги шириной 4,6 м. Она предназначена для прохода гусеничной и колесной техники на заболоченной и труднопроходимой местности, а также на подходах к переправам и мостам через водоемы. Время укладки временной дороги – 5 мин; комплекс обеспечивает проходимость колесных транспортных средств с нагрузкой на ось до 12 тонн, а также гусеничной техники весом до 60 тонн.

Река Черный Жеребец берет начало из источника возле села Стельмаховка в Сватовском районе Луганской области. Течет по территории Сватовского и Северодонецкого районов Луганской и Краматорского района Донецкой области и впадает в бассейн Дона. Длина реки – 88 км.

Напомним

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что так называемое "пасхальное перемирие" подтвердило отказ рф от предложений США и Украины по прекращению огня.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
Институт изучения войны
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