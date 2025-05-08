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рф уже более 730 раз нарушила прекращение огня, Украина должным образом реагирует на все нападения – Сибига

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

За первую половину дня россия 734 раза нарушила режим прекращения огня, объявленный ею же. Зафиксировано 63 штурмовые операции и многочисленные обстрелы, Украина реагирует на нападения.

рф уже более 730 раз нарушила прекращение огня, Украина должным образом реагирует на все нападения – Сибига

С полуночи до полудня россия совершила 734 нарушения режима прекращения огня о котором сама объявила. Также было со стороны оккупантов 63 штурмовые операции. Украина должным образом реагирует на все нападения. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Я только что разговаривал с военным командованием Украины, которое предоставило информацию о ситуации на передовой. Как и ожидалось, путинское "парадное прекращение огня" оказывается фарсом. Согласно нашим военным данным, несмотря на заявления путина, российские войска продолжают наступать по всей линии фронта

- написал Сибига.

Министр озвучил несколько раз рф нарушила свое заявление о "перемирии".

С полуночи до полудня россия совершила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов FPV-дронов; и 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиабомб - сообщил Сибига.

Министр отметил, что Украина должным образом реагирует на все нападения и делится всей соответствующей информацией о нарушениях россией режима прекращения огня с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями.

Мы не позволим путину никого обмануть, если он даже не соблюдает собственное слово. Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня и мерам укрепления доверия, что позволит провести мирные переговоры и найти реальный путь к справедливому и устойчивому миру

- подчеркнул Сибига.

Дополнение

Уже за первые 7 минут объявленного российским диктатором владимиром путиным "перемирия" рф несколько раз ударила по прифронтовым районам. Пасхального перемирия россия также не придерживалась.

Как указали в одной из бригад, россияне использовали так называемое "пасхальное перемирие" для обустройства прохода через водные преграды с целью дальнейшего наступления на позиции Сил обороны Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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