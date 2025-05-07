Пропозиція про припинення вогню щонайменше на 30 діб залишається в силі – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що пропозиція України про припинення вогню залишається в силі, але росія не відповідає, продовжуючи атаки.
Українська пропозиція щодо припинення вогню щонайменше на 30 діб залишається в силі. Про це заявив Президент Володимир на тлі російських атак протягом сьогоднішнього дня, передає УНН.
Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу
Президент наголосив, що війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора.
Санкції проти росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість
Окрім того, Зеленський розповів, що сьогодні також була доповідь Головкома Сирського – щодо активних дій Сил оборони на території Курської та Бєлгородської областей.
Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. Я хочу подякувати сьогодні кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам. Дякую вам всім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні
Доповнення
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