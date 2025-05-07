Пропозиція про припинення вогню щонайменше на 30 діб залишається в силі – Зеленський

Українська пропозиція щодо припинення вогню щонайменше на 30 діб залишається в силі. Про це заявив Президент Володимир на тлі російських атак протягом сьогоднішнього дня, передає УНН.

Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу

Президент наголосив, що війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора.

Санкції проти росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість