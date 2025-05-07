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The New York Times

Пропозиція про припинення вогню щонайменше на 30 діб залишається в силі – Зеленський

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Зеленський заявив, що пропозиція України про припинення вогню залишається в силі, але росія не відповідає, продовжуючи атаки.

Пропозиція про припинення вогню щонайменше на 30 діб залишається в силі – Зеленський

Українська пропозиція щодо припинення вогню щонайменше на 30 діб залишається в силі. Про це заявив Президент Володимир на тлі російських атак протягом сьогоднішнього дня, передає УНН.

Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь щонайменше на 30 діб залишається в силі – ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від росії світ не бачить відповіді – жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання тільки часу 

- сказав Зеленський.

Президент наголосив, що війна – це програш для всіх, у тому числі для агресора.

Санкції проти росії за цю війну будуть збільшуватись, і це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати – багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотно. Ми готуємо новини щодо цього, ми прискорюємо справедливість 

- зазначив Зеленський.

Окрім того, Зеленський розповів, що сьогодні також була доповідь Головкома Сирського – щодо активних дій Сил оборони на території Курської та Бєлгородської областей.

Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. Я хочу подякувати сьогодні кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам. Дякую вам всім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні 

- заявив Зеленський.

Доповнення

Речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що оголошене державою-агресором перемир’я нібито набуде чинності у ніч з 7 на 8 травня.

Над Україною збили дві запущені рф балістичні ракети та 81 дрон07.05.25, 15:24 • 5130 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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