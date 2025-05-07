Предложение о прекращении огня как минимум на 30 суток остается в силе – Зеленский

Украинское предложение о прекращении огня как минимум на 30 суток остается в силе. Об этом заявил Президент Владимир на фоне российских атак в течение сегодняшнего дня, передает УНН.

Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь как минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от россии мир не видит ответа – никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени

Президент подчеркнул, что война – это проигрыш для всех, в том числе для агрессора.

Санкции против россии за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать – во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость