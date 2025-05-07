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Предложение о прекращении огня как минимум на 30 суток остается в силе – Зеленский

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Зеленский заявил, что предложение Украины о прекращении огня остается в силе, но россия не отвечает, продолжая атаки.

Предложение о прекращении огня как минимум на 30 суток остается в силе – Зеленский

Украинское предложение о прекращении огня как минимум на 30 суток остается в силе. Об этом заявил Президент Владимир на фоне российских атак в течение сегодняшнего дня, передает УНН.

Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь как минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от россии мир не видит ответа – никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени 

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что война – это проигрыш для всех, в том числе для агрессора.

Санкции против россии за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать – во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо. Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость 

- отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский рассказал, что сегодня также был доклад Главкома Сырского – относительно активных действий Сил обороны на территории Курской и Белгородской областей.

Мы защищаем украинскую землю от вражеской активности в приграничье. Я хочу поблагодарить сегодня каждое подразделение, всех наших солдат, всех наших сержантов и командиров. Спасибо вам всем за стойкость и реальную силу, которая так нужна Украине 

- заявил Зеленский.

Дополнение

Представитель министерства иностранных дел россии мария захарова заявила, что объявленное государством-агрессором перемирие якобы вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая.

Над Украиной сбили две запущенные рф баллистические ракеты и 81 дрон07.05.25, 15:24 • 5122 просмотра

Анна Мурашко

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