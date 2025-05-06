У мзс рф заявили, що оголошене путіним "перемир'я" почне діяти в ніч з 7 на 8 травня
Київ • УНН
Речниця мзс росії заявила, що оголошене "перемир'я" набуде чинності в ніч з 7 на 8 травня і триватиме до 11 травня. Зеленський назвав це виставою, а Трамп - прогресом.
Речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що оголошене державою-агресором перемир’я набуде чинності у ніч з 7 на 8 травня. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Перемир'я в ніч із 7 на 8 травня набуде чинності...
Проголошене державою агресором "перемир'я" буцімто має тривати до 00:00 години з 10 на 11 травня.
Нагадаємо
Президент росії володимир путін оголосив чергове "перемир'я" у війні рф з Україною. На цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир'я путіна - це лише вистава, бо за 2-3 дні неможливо розробити план закінчення війни. За його словами, Україна не буде грати в ігри, щоб путін вийшов з ізоляції 9 травня.
Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США перебувають у вигідному становищі для угоди щодо війни росії проти України, оскільки обидві сторони прагнуть миру. Він також наголосив, що триденне перемир'я від путіна – це прогрес.