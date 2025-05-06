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З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту
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З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

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У мзс рф заявили, що оголошене путіним "перемир'я" почне діяти в ніч з 7 на 8 травня

Київ • УНН

 • 3456 перегляди

Речниця мзс росії заявила, що оголошене "перемир'я" набуде чинності в ніч з 7 на 8 травня і триватиме до 11 травня. Зеленський назвав це виставою, а Трамп - прогресом.

У мзс рф заявили, що оголошене путіним "перемир'я" почне діяти в ніч з 7 на 8 травня

Речниця міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що оголошене державою-агресором перемир’я набуде чинності у ніч з 7 на 8 травня. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Перемир'я в ніч із 7 на 8 травня набуде чинності... 

- заявила Марія Захарова.

Проголошене державою агресором "перемир'я" буцімто має тривати до 00:00 години з 10 на 11 травня.

Нагадаємо

Президент росії володимир путін оголосив чергове "перемир'я" у війні рф з Україною. На цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемир'я путіна - це лише вистава, бо за 2-3 дні неможливо розробити план закінчення війни. За його словами, Україна не буде грати в ігри, щоб путін вийшов з ізоляції 9 травня.

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США перебувають у вигідному становищі для угоди щодо війни росії проти України, оскільки обидві сторони прагнуть миру. Він також наголосив, що триденне перемир'я від путіна – це прогрес.

Павло Зінченко

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