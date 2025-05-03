Зеленський назвав російське триденне "перемир'я" театральністю: заявив, що не буде грати в "ігри" путіна

Президент України Володимир Зеленський назвав триденне перемир'я, яке оголошено російським диктатором володимиром путіним, театральністю, але заявив, що Київ готовий до повного припинення вогню, повідомляє AFP, пише УНН.

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росія досі відкидала безумовне 30-денне припинення вогню, на якому наполягають Київ та Вашингтон, який намагається стати посередником у припиненні трирічного російського вторгнення в Україну.

Зеленський відповів на російське оголошення "перемир'я" на 9 травня: готовий до припинення вогню на 30 днів

"З його боку це більше театральна вистава. Тому що за два-три дні неможливо розробити план наступних дій щодо припинення війни", - сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що Україна не буде "грати в ігри, щоб створити приємну атмосферу, щоб дозволити путіну вийти з ізоляції 9 травня", коли деякі іноземні лідери мають відвідати москву на російські заходи, присвячені Другій світовій війні.

"Пропозиція росії була сприйнята в Україні як спроба завадити Києву завдати удару по москві у свято, під час якого на червоній площі пройде грандіозний військовий парад, а російський лідер звернеться до нації", пише AFP.

За даними кремля, лідери близько 20 країн, включаючи глава КНР Сі Цзіньпіна, прийняли запрошення приєднатися до цьогорічного святкування.

Зеленський заявив, що деякі країни звернулися до Києва, попередивши, що вони їдуть до росії і запросили безпеку.

"Наша позиція дуже проста щодо всіх країн, які їздили або їдуть до росії 9 травня - ми не можемо брати на себе відповідальність за те, що відбувається на території російської федерації", - відповів він.

"Вони забезпечують вашу безпеку", - сказав Зеленський, додавши, що росія "може зробити різні кроки зі свого боку, такі як підпали, вибухи і т. д., а потім звинуватити нас".

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Також Зеленський висловився про зустріч з Трампом наприкінці квітня перед похороном Папи Франциска у Ватикані, першої зустрічі після їхнього публічного зіткнення. "Ми мали найкращу розмову з усіх, що їй передували", - сказав Зеленський у п'ятницю - Я впевнений, що після нашої зустрічі у Ватикані президент Трамп почав дивитися на речі трохи інакше".

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