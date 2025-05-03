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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Зеленский назвал российское трехдневное "перемирие" театральностью: заявил, что не будет играть в "игры" путина

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Зеленский заявил, что перемирие путина - это лишь спектакль, потому что за 2-3 дня невозможно разработать план окончания войны. Украина не будет играть в игры, чтобы путин вышел из изоляции 9 мая.

Зеленский назвал российское трехдневное "перемирие" театральностью: заявил, что не будет играть в "игры" путина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал трехдневное перемирие, объявленное российским диктатором владимиром путиным, театральностью, но заявил, что Киев готов к полному прекращению огня, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

россия до сих пор отвергала безусловное 30-дневное прекращение огня, на котором настаивают Киев и Вашингтон, который пытается стать посредником в прекращении трехлетнего российского вторжения в Украину.

Зеленский ответил на российское объявление "перемирия" на 9 мая: готов к прекращению огня на 30 дней03.05.25, 13:45 • 852 просмотра

"С его стороны это больше театральное представление. Потому что за два-три дня невозможно разработать план последующих действий по прекращению войны", - сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что Украина не будет "играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, чтобы позволить путину выйти из изоляции 9 мая", когда некоторые иностранные лидеры должны посетить москву на российские мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

"Предложение россии было воспринято в Украине как попытка помешать Киеву нанести удар по москве в праздник, во время которого на красной площади пройдет грандиозный военный парад, а российский лидер обратится к нации", пишет AFP.

По данным кремля, лидеры около 20 стран, включая глава КНР Си Цзиньпина, приняли приглашение присоединиться к этому году празднованию.

Зеленский заявил, что некоторые страны обратились в Киев, предупредив, что они едут в россию и запросили безопасность.

"Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ездили или едут в россию 9 мая - мы не можем брать на себя ответственность за то, что происходит на территории российской федерации", - ответил он.

"Они обеспечивают вашу безопасность", - сказал Зеленский, добавив, что россия "может предпринять различные шаги со своей стороны, такие как поджоги, взрывы и т. д., а затем обвинить нас".

Зеленский возлагает на рф ответственность за безопасность мировых лидеров в москве 9 мая03.05.25, 12:00 • 1978 просмотров

Также Зеленский высказался о встрече с Трампом в конце апреля перед похоронами Папы Франциска в Ватикане, первой встречи после их публичного столкновения. "У нас был лучший разговор из всех, что ей предшествовали", - сказал Зеленский в пятницу - Я уверен, что после нашей встречи в Ватикане президент Трамп начал смотреть на вещи немного иначе".

Зеленский назвал встречу с Трампом в Ватикане "лучшей", обсуждали санкции против рф03.05.25, 12:40 • 2242 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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