Зеленский назвал российское трехдневное "перемирие" театральностью: заявил, что не будет играть в "игры" путина
Киев • УНН
Зеленский заявил, что перемирие путина - это лишь спектакль, потому что за 2-3 дня невозможно разработать план окончания войны. Украина не будет играть в игры, чтобы путин вышел из изоляции 9 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал трехдневное перемирие, объявленное российским диктатором владимиром путиным, театральностью, но заявил, что Киев готов к полному прекращению огня, сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
россия до сих пор отвергала безусловное 30-дневное прекращение огня, на котором настаивают Киев и Вашингтон, который пытается стать посредником в прекращении трехлетнего российского вторжения в Украину.
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"С его стороны это больше театральное представление. Потому что за два-три дня невозможно разработать план последующих действий по прекращению войны", - сказал Зеленский.
Зеленский сказал, что Украина не будет "играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, чтобы позволить путину выйти из изоляции 9 мая", когда некоторые иностранные лидеры должны посетить москву на российские мероприятия, посвященные Второй мировой войне.
"Предложение россии было воспринято в Украине как попытка помешать Киеву нанести удар по москве в праздник, во время которого на красной площади пройдет грандиозный военный парад, а российский лидер обратится к нации", пишет AFP.
По данным кремля, лидеры около 20 стран, включая глава КНР Си Цзиньпина, приняли приглашение присоединиться к этому году празднованию.
Зеленский заявил, что некоторые страны обратились в Киев, предупредив, что они едут в россию и запросили безопасность.
"Наша позиция очень проста в отношении всех стран, которые ездили или едут в россию 9 мая - мы не можем брать на себя ответственность за то, что происходит на территории российской федерации", - ответил он.
"Они обеспечивают вашу безопасность", - сказал Зеленский, добавив, что россия "может предпринять различные шаги со своей стороны, такие как поджоги, взрывы и т. д., а затем обвинить нас".
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Также Зеленский высказался о встрече с Трампом в конце апреля перед похоронами Папы Франциска в Ватикане, первой встречи после их публичного столкновения. "У нас был лучший разговор из всех, что ей предшествовали", - сказал Зеленский в пятницу - Я уверен, что после нашей встречи в Ватикане президент Трамп начал смотреть на вещи немного иначе".
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