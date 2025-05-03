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Зеленский назвал встречу с Трампом в Ватикане "лучшей", обсуждали санкции против рф

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом 30-дневное прекращение огня, санкции против рф, ПВО и соглашение о доступе США к природным ресурсам Украины. Москва отклоняет требования США о перемирии.

Зеленский назвал встречу с Трампом в Ватикане "лучшей", обсуждали санкции против рф

Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане неделю назад, за несколько минут до похорон Папы Римского Франциска, была "лучшей, которую мы имели", сказал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По его словам, двое лидеров обсудили предложение Украины о 30-дневном прекращении огня, санкции против россии, потребности противовоздушной обороны и соглашение, которое предоставляет США доступ к украинским природным ресурсам. Это соглашение было подписано на этой неделе в Вашингтоне.

"Он стал спокойнее": Трамп рассказал о встрече с Зеленским в Ватикане28.04.25, 02:33 • 21891 просмотр

"Я поднял вопрос о санкционных шагах США. Я не могу рассказать подробностей, но то, что он мне сказал, звучит очень сильно", - сказал Зеленский журналистам.

москва пока что отказывалась принять требования США о перемирии продолжительностью не менее 30 дней.

Американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на россию, сообщило ранее Bloomberg, указав со ссылкой на источники, что Трамп еще не принял решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются.

Команда Трампа подготовила президенту варианты давления на рф, чтобы прекратить войну – Bloomberg02.05.25, 17:23 • 9986 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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