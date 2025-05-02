Команда Трампа подготовила президенту варианты давления на рф, чтобы прекратить войну – Bloomberg

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 10730 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 21003 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 24662 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 18901 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 31256 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 68797 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 139305 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 121237 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128894 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127941 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.9м/с
19%
752 мм
Популярные новости

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 14795 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 33102 просмотра

В Монако задержан сын экс-президента АО "Мотор Сич" Богуслаева по подозрению в легализации имущества

2 мая, 07:22 • 10413 просмотра

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

2 мая, 07:33 • 12260 просмотра

Ветер, грозы, ночные заморозки и настоящая жара днем: в эти выходные ожидается настоящий метеококтейль

10:00 • 11463 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

14:35 • 320 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

14:18 • 4306 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 24662 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 33659 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 125258 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

13:46 • 2650 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 6056 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 28017 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 32169 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 31257 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Команда Трампа подготовила президенту варианты давления на рф, чтобы прекратить войну – Bloomberg

Киев • УНН

 • 1736 просмотра

Администрация Трампа рассматривает варианты усиления экономического давления на россию из-за продолжения войны в Украине. Украина и союзники призывают к более жестким ограничениям экспорта энергоносителей.

Команда Трампа подготовила президенту варианты давления на рф, чтобы прекратить войну – Bloomberg

Официальные лица США подготовили президенту Дональду Трампу ряд вариантов усиления экономического давления на россию, поскольку российский диктатор владимир путин даже не пытается прекратить войну в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в официальных кругах, передает УНН.

Детали

Люди из официальных кругов Белого дома на условиях анонимности сообщили, что Трамп до сих пор не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Но пообещали уточнять, какие из предложенных вариантов попали на рассмотрение на стол президенту. Заметив, что любое решение будет принимать исключительно президент.

российские миллиардеры разбогатели на 15 млрд долл. за первые месяцы президентства Трампа - рейтинг BBI02.05.25, 11:39 • 3262 просмотра

Украина и ее союзники призывают США усилить давление на москву, в частности путем усиления ограничений на экспорт энергоносителей и доходы от нефти. Чтобы заставить ее к прекращению огня на условиях, предложенных Трампом. США и Европейский Союз уже ввели беспрецедентный уровень санкций против москвы с момента ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но не смогли заставить путина прекратить боевые действия.

США начинают масштабную реформу вооруженных сил, учтя опыт Украины - WSJ02.05.25, 14:12 • 2066 просмотров

Совет национальной безопасности США и Государственный департамент не ответили на запросы о комментариях. Представитель специального посланника Трампа Стива Виткоффа, который встречался с путиным на прошлой неделе, также не ответил.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в четверг, 1 мая, что Европейский Союз готовится нанести удар по россии 17-м пакетом санкций, назвав российского диктатора владимира путина "единственным препятствием" на пути к миру в Украине.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаполитикаНовости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Украина
Brent
$61.26
Bitcoin
$96,774.60
S&P 500
$5,653.79
Tesla
$282.55
Газ TTF
$33.50
Золото
$3,257.85
Ethereum
$1,833.92