Команда Трампа подготовила президенту варианты давления на рф, чтобы прекратить войну – Bloomberg

Официальные лица США подготовили президенту Дональду Трампу ряд вариантов усиления экономического давления на россию, поскольку российский диктатор владимир путин даже не пытается прекратить войну в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в официальных кругах, передает УНН.

Детали

Люди из официальных кругов Белого дома на условиях анонимности сообщили, что Трамп до сих пор не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Но пообещали уточнять, какие из предложенных вариантов попали на рассмотрение на стол президенту. Заметив, что любое решение будет принимать исключительно президент.

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Украина и ее союзники призывают США усилить давление на москву, в частности путем усиления ограничений на экспорт энергоносителей и доходы от нефти. Чтобы заставить ее к прекращению огня на условиях, предложенных Трампом. США и Европейский Союз уже ввели беспрецедентный уровень санкций против москвы с момента ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но не смогли заставить путина прекратить боевые действия.

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Совет национальной безопасности США и Государственный департамент не ответили на запросы о комментариях. Представитель специального посланника Трампа Стива Виткоффа, который встречался с путиным на прошлой неделе, также не ответил.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в четверг, 1 мая, что Европейский Союз готовится нанести удар по россии 17-м пакетом санкций, назвав российского диктатора владимира путина "единственным препятствием" на пути к миру в Украине.