США начинают масштабную реформу вооруженных сил, учтя опыт Украины - WSJ

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике
Эксклюзив
10:55 • 2008 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 8190 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

08:28 • 11087 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 24488 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 65452 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 136633 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 120639 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128089 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127736 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 317649 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
2.8м/с
22%
755 мм
Популярные новости

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

2 мая, 02:53 • 21168 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

2 мая, 03:23 • 38412 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

2 мая, 03:35 • 26643 просмотра

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 6358 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 20568 просмотра
публикации

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 8190 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 20658 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 118956 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 216620 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 317649 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 25049 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 28859 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 28532 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 33205 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 36125 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

США начинают масштабную реформу вооруженных сил, учтя опыт Украины - WSJ

Киев • УНН

 • 610 просмотра

США начинают масштабную реформу вооруженных сил, планируют оснастить каждую дивизию тысячей дронов. Инвестиции составят 36 миллиардов долларов в течение пяти лет.

США начинают масштабную реформу вооруженных сил, учтя опыт Украины - WSJ

Соединенные Штаты начинают одни из самых масштабных реформ своих вооруженных сил, учитывая при этом опыт Украины в ее борьбе против российских захватчиков. В частности, каждую боевую дивизию планируют оснастить тысячей беспилотников, сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Армия США начинает свою крупнейшую реконструкцию со времен окончания холодной войны, планируя оснастить каждую из своих боевых дивизий примерно 1000 беспилотниками и избавиться от устаревшего оружия и другого оборудования. Этот план, результат более года экспериментов на огромном полигоне в Баварии и других базах США, в значительной степени опирается на уроки войны в Украине, где небольшие беспилотные летательные аппараты, используемые в большом количестве, изменили поле боя

- сообщает WSJ.

Сообщается, что США инвестирует 36 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в расширение использования беспилотников и полную модернизацию систем вооружений.

США потеряли истребитель F-18 в Красном море: самолет упал за борт авианосца29.04.25, 01:31 • 5113 просмотров

Ранее Пентагон выражал обеспокоенность по поводу состояния своих вооруженных сил по сравнению с возможностями Народно-освободительной армии Китая. В течение последних двух администраций официальные лица и руководство неоднократно называли Китай вызовом для американских вооруженных сил, который постоянно растет. Это означает, что они рассматривают Китай как долгосрочный риск для влияния и могущества США.

За эти годы эксперты и руководство выделили различные сферы, которые нуждаются в усовершенствовании, такие как гиперзвуковое оружие и судостроение.

Использование опыта Украины

Армия США стремится заменить устаревшее вооружение и системы на технологии, которые отражают реалии современной войны, с учетом уроков, извлеченных из войны в Украине.Модернизация является частью усилий президента Дональда Трампа, направленных на противодействие военной политике Китая.

Министр обороны США Пит Гегсет подписал в среду меморандум, который приказывает Пентагону "развивать более компактные, более смертоносные силы" путем "отказа от устаревших, избыточных и неэффективных программ, а также реструктуризации штаб-квартиры и систем закупок".

В то же время, армия должна определять приоритеты инвестиций в соответствии со стратегией администрации, обеспечивая приоритетное использование имеющихся ресурсов для улучшения высокоточной стрельбы на большие расстояния, противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе с помощью программы "Золотой купол для Америки", кибер-, радиоэлектронной борьбы и противокосмических возможностей

- написал Гегсет в своем меморандуме.

Оператор беспилотника

Одной из самых больших изменений, на которые будут направлены силы США, является оснащение каждой из 10 боевых дивизий, находящихся на боевом дежурстве, примерно 1000 беспилотников. Именно на такие технологии Украина в значительной степени полагается во время российского вторжения.

И россия, и Украина развернули на поле боя беспилотные транспортные средства и подразделения, в том числе собак-роботов, которых Киев может использовать для усиления наблюдения и транспортировки.

Wall Street Journal сообщает, что план разрабатывался более года и включал в себя широкое тестирование на полигонах, таких как Графенвер в Баварии, а также на других американских объектах.

В последний раз капитальное обновление вооружения армии США произошло в конце 1970-х - середине 1980-х годов с принятием на вооружение "большой пятерки": танка M1 Abrams, боевой машины M2/M3 Bradley, ударного вертолета AH-64 Apache, вертолета UH-60 Black Hawk и зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Дополнение

Президент Дональд Трамп планирует попросить рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы национальной безопасности на фискальный год, начинающийся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года.

Удары США по порту Йемена: более 70 погибших, сотни раненых18.04.25, 17:32 • 8739 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
M1 Abrams
Пит Хегсетх
Boeing AH-64 Apache
М2 Брэдли
Пентагон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Китай
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$61.85
Bitcoin
$96,891.70
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,267.61
Ethereum
$1,829.45