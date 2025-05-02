США начинают масштабную реформу вооруженных сил, учтя опыт Украины - WSJ

Соединенные Штаты начинают одни из самых масштабных реформ своих вооруженных сил, учитывая при этом опыт Украины в ее борьбе против российских захватчиков. В частности, каждую боевую дивизию планируют оснастить тысячей беспилотников, сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Армия США начинает свою крупнейшую реконструкцию со времен окончания холодной войны, планируя оснастить каждую из своих боевых дивизий примерно 1000 беспилотниками и избавиться от устаревшего оружия и другого оборудования. Этот план, результат более года экспериментов на огромном полигоне в Баварии и других базах США, в значительной степени опирается на уроки войны в Украине, где небольшие беспилотные летательные аппараты, используемые в большом количестве, изменили поле боя - сообщает WSJ.

Сообщается, что США инвестирует 36 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет в расширение использования беспилотников и полную модернизацию систем вооружений.

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Ранее Пентагон выражал обеспокоенность по поводу состояния своих вооруженных сил по сравнению с возможностями Народно-освободительной армии Китая. В течение последних двух администраций официальные лица и руководство неоднократно называли Китай вызовом для американских вооруженных сил, который постоянно растет. Это означает, что они рассматривают Китай как долгосрочный риск для влияния и могущества США.

За эти годы эксперты и руководство выделили различные сферы, которые нуждаются в усовершенствовании, такие как гиперзвуковое оружие и судостроение.

Использование опыта Украины

Армия США стремится заменить устаревшее вооружение и системы на технологии, которые отражают реалии современной войны, с учетом уроков, извлеченных из войны в Украине.Модернизация является частью усилий президента Дональда Трампа, направленных на противодействие военной политике Китая.

Министр обороны США Пит Гегсет подписал в среду меморандум, который приказывает Пентагону "развивать более компактные, более смертоносные силы" путем "отказа от устаревших, избыточных и неэффективных программ, а также реструктуризации штаб-квартиры и систем закупок".

В то же время, армия должна определять приоритеты инвестиций в соответствии со стратегией администрации, обеспечивая приоритетное использование имеющихся ресурсов для улучшения высокоточной стрельбы на большие расстояния, противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе с помощью программы "Золотой купол для Америки", кибер-, радиоэлектронной борьбы и противокосмических возможностей - написал Гегсет в своем меморандуме.

Оператор беспилотника

Одной из самых больших изменений, на которые будут направлены силы США, является оснащение каждой из 10 боевых дивизий, находящихся на боевом дежурстве, примерно 1000 беспилотников. Именно на такие технологии Украина в значительной степени полагается во время российского вторжения.

И россия, и Украина развернули на поле боя беспилотные транспортные средства и подразделения, в том числе собак-роботов, которых Киев может использовать для усиления наблюдения и транспортировки.

Wall Street Journal сообщает, что план разрабатывался более года и включал в себя широкое тестирование на полигонах, таких как Графенвер в Баварии, а также на других американских объектах.

В последний раз капитальное обновление вооружения армии США произошло в конце 1970-х - середине 1980-х годов с принятием на вооружение "большой пятерки": танка M1 Abrams, боевой машины M2/M3 Bradley, ударного вертолета AH-64 Apache, вертолета UH-60 Black Hawk и зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Дополнение

Президент Дональд Трамп планирует попросить рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы национальной безопасности на фискальный год, начинающийся 1 октября, что более чем на 13% превышает показатель текущего года.

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