Удары США по порту Йемена: более 70 погибших, сотни раненых

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год
13:41 • 14502 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

13:23 • 26409 просмотра

Пасха-2025: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений

10:59 • 35581 просмотра

Зеленский ввел санкции против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер": кто в списке

Эксклюзив
18 апреля, 08:50 • 75085 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
18 апреля, 08:41 • 71762 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
18 апреля, 08:05 • 122032 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

18 апреля, 07:43 • 48691 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

18 апреля, 05:00 • 115713 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 77842 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 173959 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+22°
3м/с
27%
Популярные новости

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

18 апреля, 05:50 • 64267 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 101518 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 36968 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 6 августа

18 апреля, 09:36 • 43953 просмотра

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 38820 просмотра
публикации

Пасхальные служения в Ватикане: как праздник Воскресения отмечают католики

12:10 • 38858 просмотра

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

18 апреля, 08:32 • 101559 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

18 апреля, 08:05 • 121986 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

18 апреля, 05:00 • 115685 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 173934 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Марко Рубио

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Вашингтон

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

15:22 • 1376 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

13:58 • 7170 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

13:19 • 9926 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

10:07 • 24304 просмотра

"Выглядит с ней счастливее, чем с Хейли": фанаты отреагировали на поцелуй Джастина Бибера рэперши Сексси Ред

18 апреля, 09:33 • 37029 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Facebook

БМ-27 "Ураган"

Удары США по порту Йемена: более 70 погибших, сотни раненых

Киев • УНН

 • 4190 просмотра

В результате бомбардировки нефтяного порта Рас-Исса в Йемене количество погибших возросло до 74, еще 171 человек получил ранения. США заявляют, что целью было уничтожение источника топлива для хуситов.

Удары США по порту Йемена: более 70 погибших, сотни раненых

Министерство здравоохранения Хуситов сообщило, что количество погибших в результате американской бомбардировки нефтяного порта Рас-Исса в йеменской провинции Аль-Худейда, увеличилось до 74.

Передает УНН со ссылкой на AFP и EFE.

Детали

По данным проиранской группировки хуситов, до 74 увеличилось количество погибших, а также 171 раненый в результате бомбардировки военными США нефтяного порта Рас-Исса в йеменской провинции Красного моря Аль-Худейда, в ночь на четверг:

Количество погибших в результате вражеской атаки США на объект Рас-Исса возросло до 74 мучеников и 171 раненого

- написал в соцсети представитель министерства здравоохранения администрации хути Анис Аласбахи.

Заявления военных США, хуситов и признанного правительства Йемена

ЦЕНТКОМ, военное региональное командование США, ответственное за Ближний Восток, заявляло ранее, что в результате атаки на порт Красного моря погибли 13 рабочих. Разрушив порт, армия США планировала ликвидировать "источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов".

Хуситы обвинили США в совершении "военного преступления" из-за бомбардировки порта Рас-Исса.

Тем временем министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Эриани обвинил хуситов в том, что они "превратили этот жизненно важный объект из экономического выхода, обслуживавшего йеменцев, в центр контрабанды иранского оружия и топлива и источник финансирования их террористической деятельности" в течение десяти лет.

Напомним

Йеменские хуситы заявили, что удары США не останутся без ответа, усиливая их поддержку палестинцев. МИД Йемена осудил действия Вашингтона, подчеркнув право страны на самооборону.

Хуситы и ХАМАС атаковали Израиль ракетами из Йемена и сектора Газа25.03.25, 01:56 • 19744 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Центральное командование США
Соединенные Штаты
Иран
Йемен
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,579.60
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,589.58