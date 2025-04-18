Удары США по порту Йемена: более 70 погибших, сотни раненых
Киев • УНН
В результате бомбардировки нефтяного порта Рас-Исса в Йемене количество погибших возросло до 74, еще 171 человек получил ранения. США заявляют, что целью было уничтожение источника топлива для хуситов.
Министерство здравоохранения Хуситов сообщило, что количество погибших в результате американской бомбардировки нефтяного порта Рас-Исса в йеменской провинции Аль-Худейда, увеличилось до 74.
Передает УНН со ссылкой на AFP и EFE.
Детали
По данным проиранской группировки хуситов, до 74 увеличилось количество погибших, а также 171 раненый в результате бомбардировки военными США нефтяного порта Рас-Исса в йеменской провинции Красного моря Аль-Худейда, в ночь на четверг:
Количество погибших в результате вражеской атаки США на объект Рас-Исса возросло до 74 мучеников и 171 раненого
Заявления военных США, хуситов и признанного правительства Йемена
ЦЕНТКОМ, военное региональное командование США, ответственное за Ближний Восток, заявляло ранее, что в результате атаки на порт Красного моря погибли 13 рабочих. Разрушив порт, армия США планировала ликвидировать "источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов".
Хуситы обвинили США в совершении "военного преступления" из-за бомбардировки порта Рас-Исса.
Тем временем министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Эриани обвинил хуситов в том, что они "превратили этот жизненно важный объект из экономического выхода, обслуживавшего йеменцев, в центр контрабанды иранского оружия и топлива и источник финансирования их террористической деятельности" в течение десяти лет.
Напомним
Йеменские хуситы заявили, что удары США не останутся без ответа, усиливая их поддержку палестинцев. МИД Йемена осудил действия Вашингтона, подчеркнув право страны на самооборону.
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