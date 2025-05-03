Зеленський назвав зустріч із Трампом у Ватикані "найкращою", обговорювали санкції проти рф
Київ • УНН
Зеленський повідомив, що обговорив з Трампом 30-денне припинення вогню, санкції проти рф, ППО та угоду про доступ США до природних ресурсів України. Москва відхиляє вимоги США щодо перемир'я.
Зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані тиждень тому, за кілька хвилин до похорону Папи Римського Франциска, була "найкращою, яку ми мали", сказав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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За його словами, двоє лідерів обговорили пропозицію України щодо 30-денного припинення вогню, санкції проти росії, потреби протиповітряної оборони та угоду, яка надає США доступ до українських природних ресурсів. Цю угоду було підписано цього тижня у Вашингтоні.
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"Я порушив питання щодо санкційних кроків США. Я не можу розповісти подробиць, але те, що він мені сказав, звучить дуже сильно", - сказав Зеленський журналістам.
москва поки що відмовлялася прийняти вимоги США щодо перемир’я тривалістю щонайменше 30 днів.
Американські чиновники підготували для Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на росію, повідомило раніше Bloomberg, вказавши з посиланням на джерела, що Трамп ще не ухвалив рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають.
Команда Трампа підготувала президенту варіанти тиску на рф, щоб припинити війну - Bloomberg02.05.25, 17:23 • 10010 переглядiв