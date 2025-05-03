Зеленский ответил на российское объявление "перемирия" на 9 мая: готов к прекращению огня на 30 дней

Отвечая на предложение москвы о трехдневном прекращении огня примерно 9 мая, когда россия празднует победу над нацистской Германией во Второй мировой войне, Зеленский "заявил, что готов, пока перемирие продлится 30 дней", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По его словам, Украина, учитывая продолжающуюся войну с россией, не может гарантировать безопасность каких-либо иностранных высокопоставленных лиц, которые прибудут в москву на традиционный парад Победы 9 мая.

"Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории рф. Они отвечают за вашу безопасность, и потому мы не дадим вам никаких гарантий", - сказал Зеленский.

Зеленский возлагает на рф ответственность за безопасность мировых лидеров в москве 9 мая

Дополнение

Украина заявляет, что выступает за немедленное безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Тем временем путин объявил очередное временное "перемирие" в войне рф с Украиной, на этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.

В Офисе Зеленского заявили: настоящее движение к миру должно начинаться с 30-дневного прекращения огня, а не с "перемирия" на три дня