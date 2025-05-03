В Офисе Зеленского заявили: настоящее движение к миру должно начинаться с 30-дневного прекращения огня, а не с "перемирия" на три дня

Движение к миру должно начинаться с полного прекращения огня на 30 дней, а не на день и не на 3 дня, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в субботу, на фоне российского объявления о трехдневном "перемирии" на 9 мая, передает УНН.

Настоящее движение к миру должно начинаться с полного прекращения огня на 30 дней. Не на день, не на 3 дня, а на 30 с последующим продлением - написал Ермак в соцсетях.

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Очередное "перемирие" в войне рф с Украиной, на этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, объявил президент россии владимир путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва несет ответственность за безопасность мировых лидеров, которые посетят россию на грандиозные мероприятия в память о Второй мировой войне, запланированные на следующей неделе.