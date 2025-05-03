В Офисе Зеленского заявили: настоящее движение к миру должно начинаться с 30-дневного прекращения огня, а не с "перемирия" на три дня

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него
Эксклюзив
06:30 • 9344 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

06:01 • 22750 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 27844 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 49770 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 46744 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 49858 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 68802 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 85693 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 46285 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 52095 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+21°
5м/с
35%
746 мм
Популярные новости

В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post

3 мая, 00:59 • 33758 просмотра

Штурмовики ВСУ показали эффектное уничтожение миномета, склада БК и пехоты оккупантов

3 мая, 02:55 • 9040 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

04:30 • 16324 просмотра

Украинские военные примут участие в параде в Великобритании 5 мая

06:03 • 10071 просмотра

Кардинал прогнозирует короткий конклав по выборам Папы Римского

06:22 • 4202 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

06:01 • 22750 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

04:30 • 16522 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 55854 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 64873 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 85693 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 21735 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 46744 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 23286 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 27217 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 27064 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

В Офисе Зеленского заявили: настоящее движение к миру должно начинаться с 30-дневного прекращения огня, а не с "перемирия" на три дня

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что движение к миру должно начинаться с полного прекращения огня на 30 дней. Путин объявил о трехдневном "перемирии" на 9 мая.

В Офисе Зеленского заявили: настоящее движение к миру должно начинаться с 30-дневного прекращения огня, а не с "перемирия" на три дня

Движение к миру должно начинаться с полного прекращения огня на 30 дней, а не на день и не на 3 дня, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в субботу, на фоне российского объявления о трехдневном "перемирии" на 9 мая, передает УНН.

Настоящее движение к миру должно начинаться с полного прекращения огня на 30 дней. Не на день, не на 3 дня, а на 30 с последующим продлением

- написал Ермак в соцсетях.

Дополнение

Очередное "перемирие" в войне рф с Украиной, на этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны, объявил президент россии владимир путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва несет ответственность за безопасность мировых лидеров, которые посетят россию на грандиозные мероприятия в память о Второй мировой войне, запланированные на следующей неделе.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,291.50
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,825.33