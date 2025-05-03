В Офісі Зеленського заявили: справжній рух до миру має починатися з 30-денного припинення вогню, а не з "перемир'я" на три дні
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що рух до миру має починатися з повного припинення вогню на 30 днів. Путін оголосив про триденне "перемир'я" на 9 травня.
Рух до миру має починатися з повного припинення вогню на 30 днів, а не на день і не на 3 дні, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у суботу, на тлі російського оголошення про триденне "перемир'я" на 9 травня, передає УНН.
Справжній рух до миру має починатися з повного припинення вогню на 30 днів. Не на день, не на 3 дні, а на 30 з подальшим продовженням
Доповнення
Чергове "перемир'я" у війні рф з Україною, на цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, оголосив президент росії володимир путін.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва несе відповідальність за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на грандіозні заходи в пам'ять про Другу світову війну, заплановані наступного тижня.