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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
09:33 • 2190 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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В Офісі Зеленського заявили: справжній рух до миру має починатися з 30-денного припинення вогню, а не з "перемир'я" на три дні

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що рух до миру має починатися з повного припинення вогню на 30 днів. Путін оголосив про триденне "перемир'я" на 9 травня.

В Офісі Зеленського заявили: справжній рух до миру має починатися з 30-денного припинення вогню, а не з "перемир'я" на три дні

Рух до миру має починатися з повного припинення вогню на 30 днів, а не на день і не на 3 дні, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у суботу, на тлі російського оголошення про триденне "перемир'я" на 9 травня, передає УНН.

Справжній рух до миру має починатися з повного припинення вогню на 30 днів. Не на день, не на 3 дні, а на 30 з подальшим продовженням

- написав Єрмак у соцмережах.

Доповнення

Чергове "перемир'я" у війні рф з Україною, на цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни, оголосив президент росії володимир путін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що москва несе відповідальність за безпеку світових лідерів, які відвідають росію на грандіозні заходи в пам'ять про Другу світову війну, заплановані наступного тижня.

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