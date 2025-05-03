Зеленський відповів на російське оголошення "перемир'я" на 9 травня: готовий до припинення вогню на 30 днів
Київ • УНН
Зеленський заявив про готовність до 30-денного перемир'я, але не може гарантувати безпеку іноземних лідерів у Москві 9 травня. Україна виступає за припинення вогню на 30 днів.
Відповідаючи на пропозицію москви щодо триденного припинення вогню приблизно 9 травня, коли росія святкує перемогу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, Зеленський "заявив, що готовий, поки перемир’я триватиме 30 днів", повідомляє Reuters, пише УНН.
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За його словами, Україна, враховуючи триваючу війну з росією, не може гарантувати безпеку будь-яких іноземних високопоставлених осіб, які прибудуть до москви на традиційний парад Перемоги 9 травня.
"Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території рф. Вони відповідають за вашу безпеку, і тому ми не дамо вам жодних гарантій", - сказав Зеленський.
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Доповнення
Україна заявляє, що виступає за негайне безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Тим часом путін оголосив чергове тимчасове "перемир'я" у війні рф з Україною, на цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни.
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