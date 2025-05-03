Зеленський відповів на російське оголошення "перемир'я" на 9 травня: готовий до припинення вогню на 30 днів

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
09:33 • 6246 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
06:30 • 16377 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 28962 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 31066 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 52408 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 50227 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 50981 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 69396 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 88226 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46331 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+23°
5.6м/с
41%
745 мм
Популярнi новини

Штурмовики ЗСУ показали ефектне знищення міномета, складу БК та піхоти окупантів

3 травня, 02:55 • 12260 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 21561 перегляди

Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

3 травня, 06:03 • 13037 перегляди

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського

06:22 • 10002 перегляди

Вучич захворів, Фіцо скасовує візити перед обіцяною поїздкою до москви на 9 травня

10:13 • 6916 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 28957 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 21654 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 58212 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 67179 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 88226 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 23531 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 50226 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 24772 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 28532 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 28188 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Зеленський відповів на російське оголошення "перемир'я" на 9 травня: готовий до припинення вогню на 30 днів

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Зеленський заявив про готовність до 30-денного перемир'я, але не може гарантувати безпеку іноземних лідерів у Москві 9 травня. Україна виступає за припинення вогню на 30 днів.

Зеленський відповів на російське оголошення "перемир'я" на 9 травня: готовий до припинення вогню на 30 днів

Відповідаючи на пропозицію москви щодо триденного припинення вогню приблизно 9 травня, коли росія святкує перемогу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, Зеленський "заявив, що готовий, поки перемир’я триватиме 30 днів", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За його словами, Україна, враховуючи триваючу війну з росією, не може гарантувати безпеку будь-яких іноземних високопоставлених осіб, які прибудуть до москви на традиційний парад Перемоги 9 травня.

"Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території рф. Вони відповідають за вашу безпеку, і тому ми не дамо вам жодних гарантій", - сказав Зеленський.

Зеленський покладає на рф відповідальність за безпеку світових лідерів у москві 9 травня03.05.25, 12:00 • 1980 переглядiв

Доповнення

Україна заявляє, що виступає за негайне безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Тим часом путін оголосив чергове тимчасове "перемир'я" у війні рф з Україною, на цей раз у дні 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

В Офісі Зеленського заявили: справжній рух до миру має починатися з 30-денного припинення вогню, а не з "перемир'я" на три дні03.05.25, 12:22 • 1420 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,893.60
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,824.35