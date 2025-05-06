В мид рф заявили, что объявленное путиным "перемирие" начнет действовать в ночь с 7 на 8 мая
Киев • УНН
Представитель МИД россии заявила, что объявленное "перемирие" вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая и продлится до 11 мая. Зеленский назвал это представлением, а Трамп - прогрессом.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел россии мария захарова заявила, что объявленное государством-агрессором перемирие вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу...
Объявленное государством агрессором "перемирие" якобы должно продлиться до 00:00 часов с 10 на 11 мая.
Напомним
Президент россии владимир путин объявил очередное "перемирие" в войне рф с Украиной. На этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие путина - это всего лишь спектакль, потому что за 2-3 дня невозможно разработать план окончания войны. По его словам, Украина не будет играть в игры, чтобы путин вышел из изоляции 9 мая.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США находятся в выгодном положении для соглашения по войне россии против Украины, поскольку обе стороны стремятся к миру. Он также подчеркнул, что трехдневное перемирие от путина – это прогресс.