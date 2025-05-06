В мид рф заявили, что объявленное путиным "перемирие" начнет действовать в ночь с 7 на 8 мая

$41.600.11
47.190.13
ukenru
С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта
Эксклюзив
13:27 • 2616 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

12:34 • 11949 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

11:40 • 35953 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
10:24 • 31878 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
09:43 • 68796 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

08:22 • 49429 просмотра

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 52119 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 97695 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 04:48 • 47929 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
6 мая, 04:00 • 41070 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+14°
2.6м/с
54%
749 мм
Популярные новости

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 69509 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 51450 просмотра

Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа

08:09 • 46839 просмотра

Мошенники выдают себя за "Ощадбанк": ЦПД сообщает о новой схеме обмана украинцев

08:32 • 11432 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

09:05 • 31992 просмотра
публикации

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

11:40 • 35953 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

09:43 • 68796 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 97695 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 120533 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 206961 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

09:05 • 32079 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 51538 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 69588 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 28290 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 92480 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

В мид рф заявили, что объявленное путиным "перемирие" начнет действовать в ночь с 7 на 8 мая

Киев • УНН

 • 2120 просмотра

Представитель МИД россии заявила, что объявленное "перемирие" вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая и продлится до 11 мая. Зеленский назвал это представлением, а Трамп - прогрессом.

В мид рф заявили, что объявленное путиным "перемирие" начнет действовать в ночь с 7 на 8 мая

Пресс-секретарь министерства иностранных дел россии мария захарова заявила, что объявленное государством-агрессором перемирие вступит в силу в ночь с 7 на 8 мая. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу... 

- заявила Мария Захарова.

Объявленное государством агрессором "перемирие" якобы должно продлиться до 00:00 часов с 10 на 11 мая.

Напомним

Президент россии владимир путин объявил очередное "перемирие" в войне рф с Украиной. На этот раз в дни 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие путина - это всего лишь спектакль, потому что за 2-3 дня невозможно разработать план окончания войны. По его словам, Украина не будет играть в игры, чтобы путин вышел из изоляции 9 мая.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США находятся в выгодном положении для соглашения по войне россии против Украины, поскольку обе стороны стремятся к миру. Он также подчеркнул, что трехдневное перемирие от путина – это прогресс.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Brent
$61.74
Bitcoin
$93,942.40
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.63
Золото
$3,399.71
Ethereum
$1,775.28