Над Україною збили дві запущені рф балістичні ракети та 81 дрон
Київ • УНН
Вночі 6-7 травня Росія атакувала Україну ракетами та дронами з різних напрямків. Сили оборони збили 2 балістичні ракети та 81 ударний БпЛА, але є постраждалі в 5 областях.
Над Україною під час чергової атаки рф збили дві з 5 ворожих балістичних ракет та 81 зі 187 дронів, ще 64 безпілотники не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, з 20.30 6 травня по 13.30 7 травня ворог атакував 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ, а також здійснив кілька хвиль атак 187-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - Крим.
росія з вечора 6 травня атакувала Україну 5 балістичними ракетами та 187 дронами - ПС ЗСУ07.05.25, 15:17 • 3336 переглядiв
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 64 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.
Четверо людей постраждали через атаку рф на Київщині, серед них неповнолітня07.05.25, 14:44 • 3952 перегляди