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GTA VI: вышел второй трейлер

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Rockstar Games обнародовала второй трейлер GTA VI. Действие разворачивается в Вайс-Сити, где Джейсон и Люсия оказываются в центре масштабного заговора.

GTA VI: вышел второй трейлер
www.rockstargames.com

Вышел второй трейлер долгожданной игры Grand Theft Auto VI (GTA VI), его обнародовали разработчики Rockstar Games, пишет УНН.

Детали

"Вайс-Сити (Vice City), США. Джейсон и Люсия всегда знали, что все против них. Но когда ситуация с легкой добычей идет не так, они оказываются на темной стороне самого солнечного места в Америке, в центре заговора, охватывающего весь штат Леонида, - вынуждены полагаться друг на друга больше, чем когда-либо, если они хотят выбраться живыми", - говорится в описании к трейлеру.

Напомним

Rockstar Games перенесла выпуск Grand Theft Auto VI на 26 мая 2026 года, чтобы обеспечить ожидаемый уровень качества. Акции Take Two упали на 8% после новостей о задержке.

Первый трейлер GTA VI был представлен в декабре 2023 года.

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