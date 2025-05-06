Разработка GTA VI обошлась по стоимости строительства башни Бурдж-Халифа - CyberMeta
Киев • УНН
Стоимость разработки GTA VI составила почти 2 миллиарда долларов за 7 лет, что превышает стоимость строительства Бурдж-Халифа. Релиз игры ожидается в мае 2026 года.
Американский разработчик и издатель видеоигр Rockstar Games установил рекорд в игровой индустрии. Стоимость разработки видеоигры GTA VI оказалась дороже строительства самой высокой в мире инженерной сооружения. Речь идет о башне Бурдж-Халифа в Дубае. Об этом сообщает CyberMeta, передает УНН.
Детали
Как сообщили изданию инсайдеры, за 7 лет на проект потратили почти 2 миллиарда долларов. А возведение 828-метрового небоскреба продолжалось 6 лет и стоило инвесторам 1,5 миллиарда.
Расходы на разработку GTA VI достигли рекордных масштабов из-за исключительной амбициозности проекта. Игра претендует на звание самой реалистичной в истории индустрии. Она оснащена масштабной открытой картой, вдохновленной Майами и его окрестностями, инновационными технологиями в сфере физики и интеллектуального поведения персонажей. Значительную часть бюджета направили на создание визуально безупречного мира и получение прав на использование сотен лицензированных музыкальных композиций.
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Несмотря на колоссальные расходы, эксперты прогнозируют быстрое возвращение инвестиций: предыдущая часть франшизы, GTA V, принесла более $7,7 миллиарда прибыли за десятилетие. Ожидается, что выход GTA VI в мае 2026 года станет ключевым событием в мире видеоигр за последние годы.
Хотя Rockstar традиционно не раскрывает финансовые детали, понятно одно - компания повышает планку для высокобюджетных проектов высшего класса.
Напомним
Rockstar Games отложила долгожданный выпуск Grand Theft Auto VI до 26 мая 2026 года. Отсрочку презентации разработчик объяснил кропотливой работой над качеством игры.