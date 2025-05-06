Разработка GTA VI обошлась по стоимости строительства башни Бурдж-Халифа - CyberMeta

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное обследуют на бешенство
Эксклюзив
10:24 • 8984 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное обследуют на бешенство

Эксклюзив
09:43 • 26794 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

08:22 • 27770 просмотра

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

Эксклюзив
07:11 • 35412 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

05:57 • 68522 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 04:48 • 41178 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
6 мая, 04:00 • 38057 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 56869 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 128706 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 201790 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.6м/с
53%
750 мм
Популярные новости

"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении

6 мая, 02:03 • 39212 просмотра

Ракетный корабль с "Калибрами" вышел из акватории Черного моря - ВМС ВСУ

6 мая, 03:22 • 44374 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 41791 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

05:59 • 23116 просмотра

Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа

08:09 • 25772 просмотра
публикации

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

09:43 • 26731 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

05:57 • 68466 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 102799 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 201771 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 194739 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

09:05 • 11389 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

05:59 • 23321 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 41992 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 21153 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 85452 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Разработка GTA VI обошлась по стоимости строительства башни Бурдж-Халифа - CyberMeta

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Стоимость разработки GTA VI составила почти 2 миллиарда долларов за 7 лет, что превышает стоимость строительства Бурдж-Халифа. Релиз игры ожидается в мае 2026 года.

Разработка GTA VI обошлась по стоимости строительства башни Бурдж-Халифа - CyberMeta

Американский разработчик и издатель видеоигр Rockstar Games установил рекорд в игровой индустрии. Стоимость разработки видеоигры GTA VI оказалась дороже строительства самой высокой в мире инженерной сооружения. Речь идет о башне Бурдж-Халифа в Дубае. Об этом сообщает CyberMeta, передает УНН.

Детали

Как сообщили изданию инсайдеры, за 7 лет на проект потратили почти 2 миллиарда долларов. А возведение 828-метрового небоскреба продолжалось 6 лет и стоило инвесторам 1,5 миллиарда.

Расходы на разработку GTA VI достигли рекордных масштабов из-за исключительной амбициозности проекта. Игра претендует на звание самой реалистичной в истории индустрии. Она оснащена масштабной открытой картой, вдохновленной Майами и его окрестностями, инновационными технологиями в сфере физики и интеллектуального поведения персонажей. Значительную часть бюджета направили на создание визуально безупречного мира и получение прав на использование сотен лицензированных музыкальных композиций.

Вышел первый трейлер компьютерной игры Grand Theft Autо05.12.23, 04:35 • 42229 просмотров

Несмотря на колоссальные расходы, эксперты прогнозируют быстрое возвращение инвестиций: предыдущая часть франшизы, GTA V, принесла более $7,7 миллиарда прибыли за десятилетие. Ожидается, что выход GTA VI в мае 2026 года станет ключевым событием в мире видеоигр за последние годы.

Хотя Rockstar традиционно не раскрывает финансовые детали, понятно одно - компания повышает планку для высокобюджетных проектов высшего класса.

Напомним

Rockstar Games отложила долгожданный выпуск Grand Theft Auto VI до 26 мая 2026 года. Отсрочку презентации разработчик объяснил кропотливой работой над качеством игры.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости МираТехнологии
Brent
$61.90
Bitcoin
$93,944.40
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.39
Золото
$3,391.05
Ethereum
$1,797.72