Розробка GTA VI обійшла за вартістю будівництво башти Бурдж-Халіфа - CyberMeta
Київ • УНН
Вартість розробки GTA VI склала майже 2 мільярди доларів за 7 років, що перевищує вартість будівництва Бурдж-Халіфа. Реліз гри очікується у травні 2026 року.
Американський розробник та видавець відеоігор Rockstar Games встановив рекорд в ігровій індустрії. Вартість розроблення відеогри GTA VI виявилася дорожчою за будівництво найвищої у світі інженерної споруди. Мова про башту Бурдж-Халіфа у Дубаї. Про це повідомляє CyberMeta, передає УНН.
Деталі
Як повідомили виданню інсайдери, за 7 років на проєкт витратили майже 2 мільярди доларів. А зведення 828-метрового хмарочоса тривало 6 років і коштувало інвесторам 1,5 мільярда.
Витрати на розробку GTA VI досягли рекордних масштабів через виняткову амбіційність проєкту. Гра претендує на звання найреалістичнішої в історії індустрії. Вона оснащена масштабною відкритою мапою, натхненною Майамі та його околицями, інноваційними технологіями у сфері фізики й інтелектуальної поведінки персонажів. Значну частину бюджету спрямували на створення візуально бездоганного світу й отримання прав на використання сотень ліцензованих музичних композицій.
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Попри колосальні витрати, експерти прогнозують швидке повернення інвестицій: попередня частина франшизи, GTA V, принесла понад $7,7 мільярда прибутку за десятиріччя. Очікується, що вихід GTA VI у травні 2026 року стане ключовою подією в світі відеоігор за останні роки.
Хоча Rockstar традиційно не розкриває фінансових деталей, зрозуміло одне — компанія підвищує планку для високобюджетних проєктів найвищого класу.
Нагадаємо
Rockstar Games відклала довгоочікуваний випуск Grand Theft Auto VI до 26 травня 2026 року. Відтермінування презентації розробник пояснив кропіткою працею над якістю гри.