Вышел первый трейлер компьютерной игры Grand Theft Autо

Вышел один из самых ожидаемых трейлеров игры Grand Theft Auto. В полутораминутном видео разработчики представили двух главных персонажей будущей части - Люсию и вероятно Джейсона. Судя по локациям в ролике, события будут разворачиваться в виртуальном городе Вайс-Сити, прообразом которого является Майами, передает УНН.

Детали

Премьера трейлера состоялась на несколько часов раньше запланированного времени в связи с утечкой видео в соцсети X. Несмотря на быстрое удаление, ролик успел получить распространение в интернете, из-за чего Rockstar пришлось обнародовать его официально.

Согласно трейлеру, релиз GTA VI запланирован на 2025 год. Ранее компания Take-Two, владелец Rockstar Games, прогнозировала получить $8 млрд прибыли с апреля 2024 по март 2025 года.

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GTA - или Grand Theft Auto - одна из самых кассовых игр в истории. Предыдущая игра серии, GTA V, вышла в 2013 году и является одной из самых больших успехов всех времен.