GTA VI: вийшов другий трейлер
Київ • УНН
Rockstar Games оприлюднила другий трейлер GTA VI. Дія розгортається у Вайс-Сіті, де Джейсон і Люсія опиняються в центрі масштабної змови.
Вийшов другий трейлер довгоочікуваної гри Grand Theft Auto VI (GTA VI), його оприлюднили розробники Rockstar Games, пише УНН.
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"Вайс-Сіті (Vice City), США. Джейсон та Люсія завжди знали, що всі проти них. Але коли ситуація з легкою здобиччю йде не так, вони опиняються на темній стороні самого сонячного місця в Америці, у центрі змови, що охоплює весь штат Леоніда, - змушені покладатися один на одного більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть вибратися живими", - ідеться в описі до трейлера.
Нагадаємо
Rockstar Games перенесла випуск Grand Theft Auto VI на 26 травня 2026 року, щоб забезпечити очікуваний рівень якості. Акції Take Two впали на 8% після новин про затримку.
Перший трейлер GTA VI був представлений у грудні 2023 року.
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