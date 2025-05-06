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GTA VI: вийшов другий трейлер

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Rockstar Games оприлюднила другий трейлер GTA VI. Дія розгортається у Вайс-Сіті, де Джейсон і Люсія опиняються в центрі масштабної змови.

GTA VI: вийшов другий трейлер
www.rockstargames.com

Вийшов другий трейлер довгоочікуваної гри Grand Theft Auto VI (GTA VI), його оприлюднили розробники Rockstar Games, пише УНН.

Деталі

"Вайс-Сіті (Vice City), США. Джейсон та Люсія завжди знали, що всі проти них. Але коли ситуація з легкою здобиччю йде не так, вони опиняються на темній стороні самого сонячного місця в Америці, у центрі змови, що охоплює весь штат Леоніда, - змушені покладатися один на одного більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть вибратися живими", - ідеться в описі до трейлера.

Нагадаємо

Rockstar Games перенесла випуск Grand Theft Auto VI на 26 травня 2026 року, щоб забезпечити очікуваний рівень якості. Акції Take Two впали на 8% після новин про затримку.

Перший трейлер GTA VI був представлений у грудні 2023 року.

Розробка GTA VI обійшла за вартістю будівництво башти Бурдж-Халіфа - CyberMeta06.05.25, 14:05 • 4708 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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