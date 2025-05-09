Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц договорились о сотрудничестве для прекращения войны в Украине. Они обсудили необходимость прекращения огня.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили необходимость прекращения огня в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии.
Детали
Отмечается, что лидеры Германии и США во время телефонного разговора в четверг, 08 мая, договорились тесно сотрудничать ради прекращения войны в Украине. Канцлер поддержал призыв американского лидера к скорейшему прекращению убийств в Украине.
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Президент США заявил, что он решительно будет поддерживать усилия Германии совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира.
Также собеседники договорились быстро разрешить торговые споры.
Дональд Трамп поздравил канцлера с инаугурацией. Мерц в свою очередь заверил американского президента, что через 80 лет после окончания Второй мировой войны США остаются другом и партнером Германии.
"Оба договорились о тесном обмене и объявили о взаимных визитах в США и Германию", - добавили в Офисе немецкого канцлера.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, договорились работать над реализацией "многих важных вещей". Немецкий канцлер заверил в продолжении поддержки.
Новый канцлер Германии заявил, что о размещении солдат Бундесвера в Украине речь не идет. Он также отметил, что до мирного соглашения еще далеко.
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