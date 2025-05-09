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Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом
20:34 • 5260 просмотра

Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом

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Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц договорились о сотрудничестве для прекращения войны в Украине. Они обсудили необходимость прекращения огня.

Трамп заверил Мерца, что будет поддерживать усилия Европы в достижении мира в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили необходимость прекращения огня в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии.

Детали

Отмечается, что лидеры Германии и США во время телефонного разговора в четверг, 08 мая, договорились тесно сотрудничать ради прекращения войны в Украине. Канцлер поддержал призыв американского лидера к скорейшему прекращению убийств в Украине.

Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров 

- говорится в заметке пресс-службы.

Президент США заявил, что он решительно будет поддерживать усилия Германии совместно с Францией, Великобританией, Польшей и другими европейскими партнерами по достижению прочного мира.

Также собеседники договорились быстро разрешить торговые споры.

Дональд Трамп поздравил канцлера с инаугурацией. Мерц в свою очередь заверил американского президента, что через 80 лет после окончания Второй мировой войны США остаются другом и партнером Германии.

"Оба договорились о тесном обмене и объявили о взаимных визитах в США и Германию", - добавили в Офисе немецкого канцлера.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, договорились работать над реализацией "многих важных вещей". Немецкий канцлер заверил в продолжении поддержки.

Новый канцлер Германии заявил, что о размещении солдат Бундесвера в Украине речь не идет. Он также отметил, что до мирного соглашения еще далеко.

Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом08.05.25, 22:34 • 5146 просмотров

Вита Зеленецкая

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