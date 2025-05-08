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Будемо працювати разом заради достойного миру: Зеленський поговорив із новим канцлером Німеччини Мерцом

Київ • УНН

 • 6504 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом підтримку України та перспективи співпраці. Німецький канцлер запевнив у продовженні підтримки.

Будемо працювати разом заради достойного миру: Зеленський поговорив із новим канцлером Німеччини Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, домовилися працювати над реалізацією "багатьох важливих речей", передає УНН.

Деталі

Президент України назвав розмову хорошою та детальною. 

Ще раз привітав з обранням на посаду й побажав успіхів. Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни 

- повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і "ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей".

Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути. Дякую! 

- додав Президент.

Також, за словами Зеленського,  говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною.

Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час. Дякую за підтримку з боку Німеччини в захисті життів наших людей і міжнародного права 

- резюмував Глава держави.

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили вступ України в ЄС та відкриття кластерів08.05.25, 19:05 • 8072 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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