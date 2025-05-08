Будемо працювати разом заради достойного миру: Зеленський поговорив із новим канцлером Німеччини Мерцом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, домовилися працювати над реалізацією "багатьох важливих речей", передає УНН.

Президент України назвав розмову хорошою та детальною.

Ще раз привітав з обранням на посаду й побажав успіхів. Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати одну з ключових ролей у підтримці України, для захисту наших людей зараз і для відновлення країни після закінчення війни

Глава держави наголосив, що є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і "ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей".

Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути. Дякую!

Також, за словами Зеленського, говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною.

Будемо працювати разом заради достойного миру. Плануємо графік контактів на найближчий час. Дякую за підтримку з боку Німеччини в захисті життів наших людей і міжнародного права