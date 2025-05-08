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Будем работать вместе ради достойного мира: Зеленский поговорил с новым канцлером Германии Мерцем

Киев • УНН

 • 5172 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем поддержку Украины и перспективы сотрудничества. Немецкий канцлер заверил в продолжении поддержки.

Будем работать вместе ради достойного мира: Зеленский поговорил с новым канцлером Германии Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, договорились работать над реализацией "многих важных вещей", передает УНН.

Детали

Президент Украины назвал разговор хорошим и детальным.

Еще раз поздравил с избранием на должность и пожелал успехов. Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, для защиты наших людей сейчас и для восстановления страны после окончания войны

- сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией, и "мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей".

Обсудили перспективы сотрудничества. Господин канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать. Спасибо!

- добавил Президент.

Также, по словам Зеленского, говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной.

Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время. Спасибо за поддержку со стороны Германии в защите жизней наших людей и международного права

- резюмировал Глава государства.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вступление Украины в ЕС и открытие кластеров08.05.25, 19:05 • 7426 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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