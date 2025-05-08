Будем работать вместе ради достойного мира: Зеленский поговорил с новым канцлером Германии Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, договорились работать над реализацией "многих важных вещей", передает УНН.

Президент Украины назвал разговор хорошим и детальным.

Еще раз поздравил с избранием на должность и пожелал успехов. Рассчитываем, что Германия продолжит играть одну из ключевых ролей в поддержке Украины, для защиты наших людей сейчас и для восстановления страны после окончания войны

Глава государства подчеркнул, что есть большой потенциал партнерства между Украиной и Германией, и "мы уже договорились работать над реализацией многих важных вещей".

Обсудили перспективы сотрудничества. Господин канцлер заверил в продолжении поддержки Украины. Было важно это услышать. Спасибо!

Также, по словам Зеленского, говорили о том, как сделать дипломатию еще более содержательной.

Будем работать вместе ради достойного мира. Планируем график контактов на ближайшее время. Спасибо за поддержку со стороны Германии в защите жизней наших людей и международного права