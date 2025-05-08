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Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вступление Украины в ЕС и открытие кластеров

Киев • УНН

 • 3336 просмотра

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили дальнейшие шаги Украины к вступлению в ЕС. Президент подчеркнул важность открытия переговорных кластеров и прекращения огня.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили вступление Украины в ЕС и открытие кластеров

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Речь шла о дальнейших шагах для вступления Украины в Европейский Союз, а также важности скорейшего открытия переговорных кластеров, передает УНН.

Президент фон дер Ляйен подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны ЕС. Обсудили дальнейшие шаги для вступления Украины в Европейский Союз. Отметил важность скорейшего открытия переговорных кластеров и устранения препятствий на этом пути 

- сообщил Зеленский в Telegram.

Кроме того, Президент Еврокомиссии поздравила ратификацию соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США в Верховной Раде.

Мы также обсудили дипломатические усилия Украины совместно с США, ЕС и европейскими партнерами на пути к справедливому и длительному миру 

- добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что необходимо безусловное, настоящее и, по меньшей мере, 30-дневное прекращение огня для продвижения реальных усилий по установлению мира.

Это наша общая позиция. Я благодарен Европейскому Союзу за поддержку 

- резюмировал Зеленский.

Украина готова к открытию первых кластеров в переговорах с ЕС, необходимо политическое решение Европы - Зеленский05.05.25, 18:12 • 8087 просмотров

Антонина Туманова

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