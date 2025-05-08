Зеленський і фон дер Ляєн обговорили вступ України в ЄС та відкриття кластерів
Київ • УНН
Зеленський та фон дер Ляєн обговорили подальші кроки України до вступу в ЄС. Президент наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів та припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Йшлося про подальші кроки для вступу України у Європейський Союз, а також важливість якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів, передає УНН.
Президентка фон дер Ляєн підтвердила незмінну підтримку України з боку ЄС. Обговорили подальші кроки для вступу України у Європейський Союз. Наголосив на важливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і усунення перешкод на цьому шляху
Крім того, Президентка Єврокомісії привітала ратифікацію угоди про економічне партнерство між Україною та США у Верховній Раді.
Ми також обговорили дипломатичні зусилля України спільно зі США, ЄС та європейськими партнерами на шляху до справедливого й тривалого миру
Президент наголосив, що необхідне безумовне, справжнє та щонайменше 30-денне припинення вогню для просування реальних зусиль зі встановлення миру.
Це наша спільна позиція. Я вдячний Європейському Союзу за підтримку
Україна готова до відкриття перших кластерів у переговорах з ЄС, потрібне політичне рішення Європи - Зеленський05.05.25, 18:12 • 8087 переглядiв