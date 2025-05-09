Трамп запевнив Мерца, що підтримуватиме зусилля Європи в досягненні миру в Україні
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися про співпрацю для припинення війни в Україні. Вони обговорили необхідність припинення вогню.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили необхідність припинення вогню в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на прес-службу федерального уряду Німеччини.
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Зазначається, що лідери Німеччини та США під час телефонної розмови у четвер, 08 травня домовилися тісно співпрацювати заради припинення війни в Україні. Канцлер підтримав заклик американського лідера до якнайшвидшого припинення вбивств в Україні.
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Президент США заявив, що він рішуче підтримуватиме зусилля Німеччини спільно з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами щодо досягнення міцного світу.
Також співрозмовники домовилися швидко вирішити торговельні суперечки.
Дональд Трамп привітав канцлера з інавгурацією. Мерц своєю чергою запевнив американського президента, що через 80 років після закінчення Другої світової війни США залишаються другом і партнером Німеччини.
"Обидва домовилися про тісний обмін та оголосили про взаємні візити до США та Німеччини", - додали в Офісі німецького канцлера.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, домовилися працювати над реалізацією "багатьох важливих речей". Німецький канцлер запевнив у продовженні підтримки.
Новий канцлер Німеччини заявив, що про розміщення солдатів Бундесверу в Україні не йдеться. Він також зазначив, що до мирної угоди ще далеко.
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