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Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом
20:34 • 5260 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

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Трамп запевнив Мерца, що підтримуватиме зусилля Європи в досягненні миру в Україні

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися про співпрацю для припинення війни в Україні. Вони обговорили необхідність припинення вогню.

Трамп запевнив Мерца, що підтримуватиме зусилля Європи в досягненні миру в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили необхідність припинення вогню в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на прес-службу федерального уряду Німеччини.

Деталі

Зазначається, що лідери Німеччини та США під час телефонної розмови у четвер, 08 травня домовилися тісно співпрацювати заради припинення війни в Україні. Канцлер підтримав заклик американського лідера до якнайшвидшого припинення вбивств в Україні.

Росія має погодитись на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів 

- йдеться у дописі прес-служби.

Президент США заявив, що він рішуче підтримуватиме зусилля Німеччини спільно з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами щодо досягнення міцного світу.

Також співрозмовники домовилися швидко вирішити торговельні суперечки.

Дональд Трамп привітав канцлера з інавгурацією. Мерц своєю чергою запевнив американського президента, що через 80 років після закінчення Другої світової війни США залишаються другом і партнером Німеччини.

"Обидва домовилися про тісний обмін та оголосили про взаємні візити до США та Німеччини", - додали в Офісі німецького канцлера.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, домовилися працювати над реалізацією "багатьох важливих речей". Німецький канцлер запевнив у продовженні підтримки.

Новий канцлер Німеччини заявив, що про розміщення солдатів Бундесверу в Україні не йдеться. Він також зазначив, що до мирної угоди ще далеко.

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом 08.05.25, 22:34 • 5238 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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