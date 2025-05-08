Мерц не очікує, що німецькі солдати будуть розміщені в Україні після припинення вогню

Новий канцлер Німеччини заявив, що про розміщення солдатів Бундесверу в Україні не йдеться. Він також зазначив, що до мирної угоди ще далеко.

Новий канцлер ФРН зазначив, що ситуація в російсько-українській війні поки далека від можливої мирної угоди. Передає УНН із посиланням на Welt. Деталі Фрідріх Мерц у вівторок, 6 квтіня, був обраний федеральним канцлером Німеччини у другому турі голосування. У перших заявах на посаді, новий канцлер окреслив свою політику відносно України. В ефірі Welt TV Мерц заявив, що не очікує розгортання солдатів Бундесверу в Україні.

Наразі це питання навіть не стоїть - сказав Мерц в інтерв'ю телеканалу Welt TV. Про підписання можливої мирної угоди, поки не йде мова, зауважив він. Ми дуже далекі від припинення вогню і ще далі від мирної угоди - пояснив Мерц. "Ваше лідерство буде критично важливим": генсек НАТО відреагував на обрання Мерца новим канцлером Німеччини Тим не менш, канцлер ФРН бачить надію, що триденне перемир'я у агресивній війні рф проти України, вдасться "продовжити". Перемир'я було оголошене російським президентом путіним у зв'язку зі святкуваннями з нагоди закінчення Другої світової війни. З приводу майбутніх шансів продовжити перемир'я, Мерц наголосив - "це повністю в руках російського уряду". Нагадаємо В InformNapalm вважають, що рф шукає можливість звинуватити Україну та створити привід для подальшої агресії. Президент України у переддень параду 9 травня в москві заявив, що буде парад цинізму та брехні.