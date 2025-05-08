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The New York Times

Мерц не очікує, що німецькі солдати будуть розміщені в Україні після припинення вогню

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Новий канцлер Німеччини заявив, що про розміщення солдатів Бундесверу в Україні не йдеться. Він також зазначив, що до мирної угоди ще далеко.

Мерц не очікує, що німецькі солдати будуть розміщені в Україні після припинення вогню

Новий канцлер ФРН зазначив, що ситуація в російсько-українській війні поки далека від можливої мирної угоди. Передає УНН із посиланням на Welt.

Деталі

Фрідріх Мерц у вівторок, 6 квтіня, був обраний федеральним канцлером Німеччини у другому турі голосування. У перших заявах на посаді, новий канцлер окреслив свою політику відносно України.

В ефірі Welt TV Мерц заявив, що не очікує розгортання солдатів Бундесверу в Україні.

Наразі це питання навіть не стоїть

- сказав Мерц в інтерв'ю телеканалу Welt TV.

Про підписання можливої мирної угоди, поки не йде мова, зауважив він.

Ми дуже далекі від припинення вогню і ще далі від мирної угоди

- пояснив Мерц.

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Тим не менш, канцлер ФРН бачить надію, що триденне перемир'я у агресивній війні рф проти України, вдасться "продовжити". Перемир'я було оголошене російським президентом путіним у зв'язку зі святкуваннями з нагоди закінчення Другої світової війни.

З приводу майбутніх шансів продовжити перемир'я, Мерц наголосив - "це повністю в руках російського уряду".

Нагадаємо

В InformNapalm вважають, що рф шукає можливість звинуватити Україну та створити привід для подальшої агресії.

Президент України у переддень параду 9 травня в москві заявив, що буде парад цинізму та брехні.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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