Мерц не очікує, що німецькі солдати будуть розміщені в Україні після припинення вогню
Київ • УНН
Новий канцлер Німеччини заявив, що про розміщення солдатів Бундесверу в Україні не йдеться. Він також зазначив, що до мирної угоди ще далеко.
Новий канцлер ФРН зазначив, що ситуація в російсько-українській війні поки далека від можливої мирної угоди. Передає УНН із посиланням на Welt.
Деталі
Фрідріх Мерц у вівторок, 6 квтіня, був обраний федеральним канцлером Німеччини у другому турі голосування. У перших заявах на посаді, новий канцлер окреслив свою політику відносно України.
В ефірі Welt TV Мерц заявив, що не очікує розгортання солдатів Бундесверу в Україні.
Наразі це питання навіть не стоїть
Про підписання можливої мирної угоди, поки не йде мова, зауважив він.
Ми дуже далекі від припинення вогню і ще далі від мирної угоди
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Тим не менш, канцлер ФРН бачить надію, що триденне перемир'я у агресивній війні рф проти України, вдасться "продовжити". Перемир'я було оголошене російським президентом путіним у зв'язку зі святкуваннями з нагоди закінчення Другої світової війни.
З приводу майбутніх шансів продовжити перемир'я, Мерц наголосив - "це повністю в руках російського уряду".
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