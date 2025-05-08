Зеленський у переддень московських урочистостей до 9 травня: "Буде парад цинізму"

Президент України Володимир Зеленський, у переддень військового параду у москві 9 травня, заявив, що завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі і буде парад цинізму та брехні, пише УНН.

Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі й брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто путін перемагав нацизм - заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні з центру Києва з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Як зазначив Президент, різницю між ними в росії і нами - росія показує кожного 9 травня. "Різницю між життям на майдані Незалежності та парадом страху на Красній площі. Колони з танків, коробки вбивць, що марширують, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою "Можем повторить". Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила. Весь світ це побачив", - сказав Зеленський.

Доповнення

кремль оголосив, що на військовий парад путіна до москви 9 травня приїдуть лідери 26 країн та трьох невизнаних територій.

Серед учасників - глава КНР Сі Цзіньпін.

Також до рф відправилися Александар Вучич, президент Сербії, країни-кандидата на вступ до ЄС і прем'єр-міністр країни ЄС Словаччини Роберт Фіцо. Ці плани викликали суперечки та тиск з боку ЄС, що проти того, щоб країни-кандидати або країни-члени прийняли запрошення кремля відвідати захід на красній площі в москві.