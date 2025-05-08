Зеленский в преддверии московских торжеств к 9 мая: "Будет парад цинизма"

Президент Украины Владимир Зеленский, в преддверии военного парада в москве 9 мая, заявил, что завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче и будет парад цинизма и лжи, пишет УНН.

Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче. И о блокаде Ленинграда будут говорить те, именно те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма. Иначе просто не назовешь. Парад желчи и лжи. Так, как будто не десятки государств-союзников, а лично путин побеждал нацизм - заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении из центра Киева по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Как отметил Президент, разницу между ними в россии и нами - россия показывает каждое 9 мая. "Разницу между жизнью на майдане Независимости и парадом страха на Красной площади. Колонны из танков, коробки марширующих убийц, переодетая массовка, полуживые лица, которые свысока будут принимать это шествие. Секта под названием "Можем повторить". Вы повторили. Повторили все то зло. Украина это видела. Весь мир это увидел", - сказал Зеленский.

Дополнение

кремль объявил, что на военный парад путина в москву 9 мая приедут лидеры 26 стран и трех непризнанных территорий.

Среди участников - глава КНР Си Цзиньпин.

Также в рф отправились Александар Вучич, президент Сербии, страны-кандидата на вступление в ЕС и премьер-министр страны ЕС Словакии Роберт Фицо. Эти планы вызвали споры и давление со стороны ЕС, выступающего против того, чтобы страны-кандидаты или страны-члены приняли приглашение кремля посетить мероприятие на красной площади в москве.