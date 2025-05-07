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"Ваше лідерство буде критично важливим": генсек НАТО відреагував на обрання Мерца новим канцлером Німеччини

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини. Генсек НАТО та лідери ЄС привітали його, наголосивши на важливості лідерства для безпеки Європи та співпраці між країнами.

"Ваше лідерство буде критично важливим": генсек НАТО відреагував на обрання Мерца новим канцлером Німеччини

Вчора, 6 травня, глави держав та впливових міжнародних організацій привітали лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца з його обранням на посаду федерального канцлера Німеччини. Зокрема генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що лідерство Мерца є критично важливим для Європи. Про це повідомляє УНН, із посиланням на сторінки європейських лідерів у соцмережі.

Ваше лідерство буде критично важливим у той час, як ми працюємо над нашою готовністю стримувати та захищати – щоб забезпечити безпеку наших народів

- написав Рютте у своєму X, звертаючись до Мерца.

Він додав, що "з нетерпінням чекає на можливість" попрацювати з новим канцлером ФРН і нагадав про підготовку до саміту Північноатлантичного альянсу, який повинен буде пройти в Гаазі в червні.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також привітала нового канцлера і назвала Мерця "перевіреним другом та знавцем Європи".

Разом з вами в Канцелярію переходить перевірений друг та експерт з Європи. Ми працюватимемо разом заради сильної та більш конкурентоспроможної Європи. Я з нетерпінням чекаю на тісне співробітництво з вами

- написала вона.

 Президент Франції Емманюель Макрон закликав Мерца "знов укріпити франко-німецький двигун".

Від нас залежить прискорення реалізації нашого європейського порядку денного у сфері суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. Для французів, німців та всіх європейців. Завтра ми зустрінемося у Парижі, щоб попрацювати над цим разом!

- додав він.

Італійський прем'єр-міністр Джорджа Мелоні висловила думку, що співпраця між Італією та Німеччиною має вирішальне значення для розв'язання глобальних проблем.

Наші дві країни, які ведуть виробничі економіки Європи, можуть зробити вирішальний внесок у відновлення конкурентоспроможності — починаючи з автомобільного сектора — і розбудову справедливих партнерських відносин з Африкою, а також боротьбу з нелегальною імміграцією

- зазначила вона.

Нагадаємо

6 травня Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби. Лідер ХДС отримав 325 голосів з 316 необхідних. Кандидат від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) став десятим канцлером в історії ФРН. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПГ).

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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