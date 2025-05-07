"Ваше лідерство буде критично важливим": генсек НАТО відреагував на обрання Мерца новим канцлером Німеччини

Вчора, 6 травня, глави держав та впливових міжнародних організацій привітали лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца з його обранням на посаду федерального канцлера Німеччини. Зокрема генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що лідерство Мерца є критично важливим для Європи. Про це повідомляє УНН, із посиланням на сторінки європейських лідерів у соцмережі.

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