"Ваше лидерство будет критически важным": генсек НАТО отреагировал на избрание Мерца новым канцлером Германии

Вчера, 6 мая, главы государств и влиятельных международных организаций поздравили лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца с его избранием на должность федерального канцлера Германии. В частности, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что лидерство Мерца является критически важным для Европы. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на страницы европейских лидеров в соцсети.

Ваше лидерство будет критически важным в то время, как мы работаем над нашей готовностью сдерживать и защищать – чтобы обеспечить безопасность наших народов - написал Рютте в своем X, обращаясь к Мерцу.

Он добавил, что "с нетерпением ждет возможности" поработать с новым канцлером ФРГ и напомнил о подготовке к саммиту Североатлантического альянса, который должен будет пройти в Гааге в июне.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила нового канцлера и назвала Мерца "проверенным другом и знатоком Европы".

Вместе с вами в Канцелярию переходит проверенный друг и эксперт по Европе. Мы будем работать вместе ради сильной и более конкурентоспособной Европы. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с вами - написала она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Мерца "вновь укрепить франко-германский двигатель".

От нас зависит ускорение реализации нашей европейской повестки дня в сфере суверенитета, безопасности и конкурентоспособности. Для французов, немцев и всех европейцев. Завтра мы встретимся в Париже, чтобы поработать над этим вместе! - добавил он.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила мнение, что сотрудничество между Италией и Германией имеет решающее значение для решения глобальных проблем.

Наши две страны, которые ведут производственные экономики Европы, могут внести решающий вклад в восстановление конкурентоспособности — начиная с автомобильного сектора — и развитие справедливых партнерских отношений с Африкой, а также борьбу с нелегальной иммиграцией - отметила она.

Напомним

6 мая Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки. Лидер ХДС получил 325 голосов из 316 необходимых. Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) стал десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

