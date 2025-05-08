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Мерц не ожидает, что немецкие солдаты будут размещены в Украине после прекращения огня

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Новый канцлер Германии заявил, что о размещении солдат Бундесвера в Украине речь не идет. Он также отметил, что до мирного соглашения еще далеко.

Мерц не ожидает, что немецкие солдаты будут размещены в Украине после прекращения огня

Новый канцлер ФРГ отметил, что ситуация в российско-украинской войне пока далека от возможного мирного соглашения. Передает УНН со ссылкой на Welt.

Детали

Фридрих Мерц во вторник, 6 апреля, был избран федеральным канцлером Германии во втором туре голосования. В первых заявлениях на посту новый канцлер очертил свою политику в отношении Украины.

В эфире Welt TV Мерц заявил, что не ожидает развертывания солдат Бундесвера в Украине.

Сейчас этот вопрос даже не стоит

- сказал Мерц в интервью телеканалу Welt TV.

О подписании возможного мирного соглашения пока не идет речь, заметил он.

Мы очень далеки от прекращения огня и еще дальше от мирного соглашения

- пояснил Мерц.

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Тем не менее, канцлер ФРГ видит надежду, что трехдневное перемирие в агрессивной войне России против Украины, удастся "продлить". Перемирие было объявлено российским президентом путиным в связи с празднованиями по случаю окончания Второй мировой войны.

По поводу будущих шансов продлить перемирие, Мерц подчеркнул - "это полностью в руках российского правительства".

Напомним

В InformNapalm считают, что РФ ищет возможность обвинить Украину и создать повод для дальнейшей агрессии.

Президент Украины в канун парада 9 мая в москве заявил, что будет парад цинизма и лжи.

Игорь Тележников

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