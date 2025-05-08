Мерц не ожидает, что немецкие солдаты будут размещены в Украине после прекращения огня
Киев • УНН
Новый канцлер Германии заявил, что о размещении солдат Бундесвера в Украине речь не идет. Он также отметил, что до мирного соглашения еще далеко.
Новый канцлер ФРГ отметил, что ситуация в российско-украинской войне пока далека от возможного мирного соглашения. Передает УНН со ссылкой на Welt.
Детали
Фридрих Мерц во вторник, 6 апреля, был избран федеральным канцлером Германии во втором туре голосования. В первых заявлениях на посту новый канцлер очертил свою политику в отношении Украины.
В эфире Welt TV Мерц заявил, что не ожидает развертывания солдат Бундесвера в Украине.
Сейчас этот вопрос даже не стоит
О подписании возможного мирного соглашения пока не идет речь, заметил он.
Мы очень далеки от прекращения огня и еще дальше от мирного соглашения
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Тем не менее, канцлер ФРГ видит надежду, что трехдневное перемирие в агрессивной войне России против Украины, удастся "продлить". Перемирие было объявлено российским президентом путиным в связи с празднованиями по случаю окончания Второй мировой войны.
По поводу будущих шансов продлить перемирие, Мерц подчеркнул - "это полностью в руках российского правительства".
Напомним
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